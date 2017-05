Regionalsport Schwarzwald SV St. Blasien sagt Spiel ab

Kreisliga B, Staffel 3

Fußball-Kreisliga B, Staffel 3: (ju) Der SV St. Blasien hat sein Spiel in Bonndorf abgesagt. Somit bleibt der spielfreie SV Eisenbach Tabellenführer. In Friedenweiler sahen die Zuschauer acht Tore, in Rötenbach sieben.

SV Titisee – FC Reiselfingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 (13.) Francesco De Santis, 2:0 (89.) Musa Jawara, 3:0 (90.+3) F. De Santis. ZS: 40. SR: Mesüt Gürses (Höchenschwand).

TuS Bonndorf II – SV St. Blasien. Partie wurde von den Gästen abgesagt.

TuS Rötenbach – SV Saig 1:6 (0:2). Tore: 0:1 (30.) Viktor Schuchart, 0:2 + 0:3 (40.+65.) Christian Panizic, 0:4 (66.) V. Schuchart, 0:5 (71.) Ralph Riedl, 1:5 (84.) Lukas Kaufmann, 1:6 (86.) Maximilian Diemand. ZS: 50. Bes. Vork.: RK (40.) Rötenbach. Schiedsrichter: Markus Adler (Schuttertal).

SG Schluchsee/Feldberg – VfB Mettenberg 3:3 Keine Infos aus Schluchsee zu bekommen. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

SV Friedenweiler – FC Bernau 4:4 (2:1). Tore: 1:0 (13.) Jonas Riesterer, 1:1 (40.) Mario Maier, 2:1 (41.) Eigentor, 2:2 (52.) Holger Baur, 3:3 (57.) David Heim , 4:2 (75.) Ronny Stock, 4:3 (90.+1) M. Maier, 4:$ (90.+2) Holger Baur. ZS: 70. SR: Yannik Fuhry (Elzach).