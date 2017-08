Regionalsport Schwarzwald SV Saig erster Spitzenreiter

Stenogramme der Kreisliga B, Staffel 3

Fußball-Kreisliga B, Staffel 3: Mit einem überraschend hohen Auswärtssieg setzte sich der SV Saig am ersten Spieltag der Kreisliga B, Staffel 3, an die Tabellenspitze. Eine unterhaltsame Partie sahen die Zuschauer in Bonndorf, wo die heimische Reserve mit 6:3 gegen SV St. Blasien gewann

VfB Mettenberg – TuS Rötenbach 0:1 (0:1); Tor: 0:1 (36.) Sebastian Wehrle; Schiedsrichter: Dominik Wehrle (Friedenweiler)

SV Titisee – SV Saig 0:5 (0:4); Tore: 0:1 (7.) Viktor Schuchart, 0:2 (12.) Viktor Schuchart, 0:3 (16.) Viktor Schuchart, 0:4 (37.) Maximilian Diemand, 0:5 (50.) Panizic; Schiedsrichter: André Wernicke (Grafenhausen)

TuS Bonndorf – SV St. Blasien 6:3 (2:1); Tore: 0:1 (7.) Florian Kabashi, 1:1 (27.) Niklas Bernhart, 2:1 (40.) Niklas Bernhart, 2:2 (57.) Jannik Schmidt, 3:2 (60.) Christian Kirchsteiger, 4:2 (72.) Michael Haberstroh, 5:2 (75.) Michael Haberstroh, 5:3 (80.) Maximilian Kretzschmar, 6:3 (90.) Jonas Saddedine; Schiedsrichter: Wolfgang Zimmer (Schwenningen).

SG Schluchsee/Feldberg – FC Bernau 1:1 (1:0); Tore: 1:0 (25.) Bernd Strittmatter, 1:1 (83.) Holger Baur; Schiedsrichter: Kai-Matthias Scheffler (Donaueschingen).

FC Reiselfingen – SV St. Märgen 1:0 (1:0); Tor: 1:0 (33.) Max Schäfer; Schiedsrichter: Jose Allende (St. Georgen).