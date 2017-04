Regionalsport Schwarzwald SV Obereschachs Trainer Mario Bibic: "Wir haben unsere Siege nicht geklaut."

Obereschach und Immendingen in der Bezirksliga nach der Winterpause mit weißer Weste

Fußball-Bezirksliga: (daz) Vier Spiele – vier Siege: Tabellenführer SV Obereschach ist perfekt und mit blütenweißer Weste aus der Winterpause gestartet. „Die Leistungen und die Ergebnisse stimmen“, freut sich Trainer Mario Bibic. Dabei musste seine Mannschaft ständig den Untergrund wechseln. Zwei Partien auf dem Hartplatz und je eine auf Kunst- und Naturrasen wurden gemeistert. „Wir haben unsere Siege nicht geklaut. Auch am Wochenende war beim 2:0 in Hölzlebruck wieder Geduld nötig. Mit viel Biss haben wir die Aufgabe gemeistert. Mehr nicht“, ergänzt Bibic. Trotz der aktuell sechs Punkte Vorsprung auf Platz zwei ist Bibic weit davon entfernt, von einer Vorentscheidung zu sprechen. Glücklich ist der Übungsleiter indes schon, zumal die Elf ein Jahr zuvor mit drei Niederlagen aus der Winterpause kam. Bevor die Spieler über Ostern komplett frei bekommen, will Obereschach am Mittwoch auf eigenem Platz mit einem Sieg gegen Tennenbronn ins Bezirkspokal-Halbfinale. Sollte der Sprung gelingen, wäre dies zudem das Ticket für die Qualifikationsrunde im südbadischen Pokal.

Durch das 1:1 in Hinterzarten muste der FC Königsfeld den Tabellenführer weiter davonziehen lassen. Der Ausgleich gelang Königsfeld in Minute 94. „Es war ein schweres Spiel, zumal wir noch die Mittwoch-Partie in Überauchen in den Knochen hatten. Der eine Punkt kann möglicherweise noch einiges wert sein“, resümiert Spielertrainer Jörg Holik. Durch den späten Treffer sei es ein „gefühlter Sieg“ gewesen. Holik: „Unseren Willen und Einsatz bis in die Nachspielzeit sehe ich als positiv. Wir haben uns dafür belohnt.“

Mit einer Nullnummer trennten sich am Sonntag der SV Geisingen und Pfaffenweiler. „Es ist etwas schade, denn wir wollten drei Zähler. Pfaffenweiler präsentierte sich als starke Mannschaft. Man muss auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, sagt Spielertrainer Marijan Tucakovic. Für Geisingen war die Partie der Auftakt zu einer Serie von vier Spielen binnen neun Tagen. Am Mittwoch geht es im Halbfinale des Bezirkspokals nach Grafenhausen und am Samstag zum Punktspiel nach Grafenhausen. Am Montag gastiert Hölzlebruck in der Meisterschaft in Geisingen. Tucakovic: „Ich möchte alle drei Spiele gewinnen. Dazu müssen wir 20 Prozent zulegen. Im Pokal sollte zumindest das Halbfinale unser Anspruch sein.“

Mit einer 0:6-Pleite kehrte der FC Hochemmingen aus Immendingen zurück. Dabei hatten die Hochemminger zu Beginn vier glänzende Möglichkeiten, zwei sogar im Eins-gegen-eins eines Spielers mit dem Immendinger Schlussmann. „Mich ärgern die dummen Zeitpunkte der Gegentreffer Sekunden vor und Sekunden nach der Pause. Was ich zudem nicht akzeptieren kann, ist die Tatsache, dass sich nach dem 0:4 einige Spieler haben gehen lassen“, analysiert Trainer Roland Waldraff. Man könne in Immendingen 0:3 verlieren, nicht aber 0:6. Zudem würden einige Spieler in der Defensive zu sehr die eleganten, statt die kompromisslosen Lösungen suchen. Waldraff: „Ostermontag haben wir die Chance, es wieder besser zu machen. Da erwarte ich von der Elf deutlich mehr.“

Wie Obereschach, hat auch der SV TuS Immendingen alle vier Partien nach der Winterpause bei einem Torverhältnis von 17:4 gewonnen. „Ich werde unser Erfolgsgeheimnis nicht verraten“, schmunzelt Trainer Kadir Ibis. In jedem Fall sei die Stimmung in der Elf ausgezeichnet. Da sich auch die personellen Möglichkeiten deutlich verbessert haben, wollen die Immendinger ihre Serie möglichst lange fortsetzen. Ibis: „Noch schauen wir in der Tabelle nach unten. Aber wir wollen das Thema möglichst schnell abhaken. Zudem zahlt sich unsere sehr gute Wintervorbereitung immer mehr aus.“

Einen Punkt nahm der FC Brigachtal beim 2:2 aus dem Heimspiel gegen den FV Tennenbronn mit. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand war Trainer Massimo Verratti damit „definitiv zufrieden“, auch wenn der Punkt die Elf im Kampf um den Klassenerhalt nicht richtig voranbrachte. „Zwei Gegentreffer binnen zwei Minuten, das geht gar nicht. Und doch ist es uns passiert. Meine Mannschaft hat nie die Moral verloren und sich belohnt“, sagt Verratti. Sieben Punkte Rückstand haben die Brigachtaler zu Platz zwölf. Deshalb ruft der Trainer die nächsten drei Partien zu Endspielen aus. Verratti: „Gegen Pfaffenweiler, Dauchingen und Schönwald sollte dringend gepunktet werden, im besten Fall maximal.“