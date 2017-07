Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach will Novakovic

Neuzugänge beim Landesliga-Aufsteiger

Fußball-Landesliga: (wmf) Der SV Obereschach steht mit einem weiteren Neuzugang kurz vor dem Abschluss. Aleksander Novakovic, der sich inzwischen beim FC 08 Villingen abgemeldet hat, wird sich aller Voraussicht nach dem Landesliga-Aufsteiger anschließen. Wenn der Fußballer aus dem dreiwöchigen Urlaub zurückkehrt, soll alles in trockene Tücher gebracht werden. Von der eigenen A-Jugend rückt Niklas Rottler in den Landesligakader auf. Er ist der Sohn des früheren Torhüters Edmund Rottler, der einst den Sprung in den Profi-Fußball schaffte. Wenn der SV Obereschach am Montagabend in die Saisonvorbereitung startet, werden wohl auch die weiteren Neuzugänge Patrick Fleig (Torhüter) vom FV Marbach, Nikolas Schreiner von der DJK Villingen und Daniel Moullai vom FC 08 Villingen II im Kreis ihrer neuen Mannschaftskollegen sein.