Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach vs FC Neustadt: Mario Bibic mag Freitagspiele

Landesligist spielt in der Pokal-Qualifikation gegen Verbandsligisten

Fußball, südbadischer Vereinspokal, Qualifikation: SV Obereschach – FC Neustadt (Freitag, 18 Uhr). Groß ist die Vorfreude beim SV Obereschach auf die kommenden Gegner in der Landesliga. Am Freitagabend gastiert sogar ein Verbandsligist in Obereschach. Der Sieger darf sich auf ein Erstrundenspiel im südbadischen Pokal gegen den Sieger der Partie Öhningen gegen Überlingen freuen.

Freitagabendspiele hat Mario Bibic, Trainer des SV Obereschach, in guter Erinnerung. Einerseits gab es oft gute Ergebnisse, andererseits lockten diese Partien deutlich mehr Zuschauer als an anderen Spieltagen an. „Wir freuen uns auf einen interessanten Test gegen einen offensiv sehr starken Gegner. Wir werden in der Partie sicherlich viel lernen“, betont Bibic und schiebt die Favoritenrolle Neustadt zu. „Sie haben deutlich erfahrenere Spieler in ihren Reihen. Wir wollen uns gut aus der Affäre ziehen. Es wird ein schwieriges Spiel, denn aktuell befinden sich meine Spieler auf einem unterschiedlichen Fitnessstand“, so Bibic. Seine Mannschaft habe Respekt, aber keine Angst vor dem Verbandsligisten. Bibic geht es aktuell darum, mehr Stabilität in die Defensive und Offensive zu bekommen. Dafür sei die Partie ein Fingerzeig. Am Wochenende warten auf die Obereschacher noch weitere Aufgaben. Am Samstag (15 Uhr) steht ein Freundschaftsspiel in Wellendingen auf dem Programm und am Sonntag nimmt der Verein am Turnier um den Schwarzwald-Pokal teil.

Neustadt reist mit personellen Sorgen an. Trainer Benjamin Gallmann stehen aus dem Verbandsligakader nur neun Spieler zur Verfügung. „Wir werden mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft antreten. Am Ziel darf es dennoch keine Abstriche geben. Wir wollen in die erste Runde, denn ich möchte vor dem Punktspielstart unbedingt noch ein Pflichtspiel haben.“ Für Gallmann ist Obereschach ein weitgehend unbekannter Gegner. „Für ihre Qualität spricht, dass sie sich in einer starken Bezirksliga durchgesetzt haben. Ich rechne mit einem echten Pokalkampf, in dem wir viel Leidenschaft und Bereitschaft zeigen müssen.“ Er habe seine Spieler eindringlich davor gewarnt, den Gastgeber zu unterschätzen. Keinesfalls möchte Neustadt, wie in der vergangenen Saison, gegen einen Landesliga-Aufsteiger (Schonach) in der Qualifikation scheitern.

Auch die Hochschwarzwälder spielen am Wochenende mehrfach. Am Samstag steht der FCN-Cup im Jahnstadion an. Noch offen ist, wie schwer die Verletzung von Christian Feger vom vergangenen Wochenende ist. Gallmann: „Wir müssen die Untersuchungen abwarten.“ Befürchtet wird ein Kreuzbandriss.