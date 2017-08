Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach vor Heimpremiere

Landesliga-Aufsteiger spielt gegen FC Löffingen. Gäste wieder mit Beha und Torjäger Gaudig

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC Löffingen (Sonntag, 15 Uhr). Seit Wochen fiebern alle beim SV Obereschach dem ersten Heimspiel in der Landesliga entgegen. Die 0:5-Auftaktniederlage in Frickingen soll kein Stimmungskiller sein. Gegner Löffingen nahm im ersten Spiel aus Hilzingen wenigstens einen Punkt mit.

Mario Bibic, Trainer der Obereschacher, ist von der Entwicklung der Löffinger sehr angetan. „Der Verein hat sich in der Liga etabliert und mit Tim Heine vor der Saison einen ausgezeichneten Trainer verpflichtet. Die Elf verfügt über gute Individualisten. Da müssen wir die Konter schon im Ansatz unterbinden, um Löffingen zu stoppen.“ Bibic erwartet von seiner Elf einige Eigenschaften, die den letztjährigen Bezirksmeister eine Liga tiefer auszeichneten. „Wir müssen wieder gallig sein, auch etwas eklig spielen und kompakt stehen. Ich will eine Obereschacher Mannschaft sehen, die mit Herz und Leidenschaft spielt.“

Personell ist die Situation gegenüber der Auftaktpartie nahezu unverändert. Nailton Heringer hat sich in den Urlaub nach Brasilien verabschiedet. Dafür steht Mike Duffner wieder zur Verfügung. Bibic wird daher kaum viel an der Anfangsformation ändern. „Wir dürfen uns nicht zu weit öffnen und müssen die Räume abdecken. Wir werden vorne sicherlich auch unsere Chance bekommen.“

Löffingens Trainer Tim Heine hat am vergangenen Wochenende keine Mühen gescheut und die Obereschacher in Frickingen persönlich unter die Lupe genommen. „Das war mir wichtig, um mir einen Überblick zu verschaffen. Ich habe einige gute Spieler gesehen und gehe fest davon aus, dass Obereschach vor einer guten Kulisse mit viel Euphorie beginnen wird. Diese Euphorie müssen wir ihnen nehmen, am besten mit einem schnellen Führungstor“, so Heine.

Diesbezüglich ist Heine froh, dass er gerade offensiv wieder über mehr Alternativen verfügt. Torjäger Benjamin Gaudig und Peter Beha haben ihre Sperren abgesessen und brennen auf einen Einsatz. Auch Kevin Hoheisel steht für Torgefahr und ist dabei. Heine denkt indes auch an den jungen Sascha Meingardt, dem er eine gute Entwicklung bescheinigt. Bei dieser Offensivqualität ist den Löffingern jederzeit ein Erfolgserlebnis zuzutrauen. Verständlich ist daher der Wunsch von Heine: „Wir wollen in Obereschach nicht in Rückstand geraten.“