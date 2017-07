Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach verteidigt den "Pott"

Landesliga-Neuling gewinnt Schwarzwald-Pokalturnier in Weilersbach. FC Königsfeld verliert Finale

Fußball: (daz) Der SV Obereschach wiederholte seinen Vorjahressieg beim 59. Schwarzwald-Pokalturnier: Der Landesliga-Aufsteiger gewann in Weilersbach erneut das Aktiventurnier. Die Obereschacher setzten sich im Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten FC Königsfeld durch. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich der SV Obereschach und der FC Königsfeld beim Turnier in Mönchweiler im Finale gegenübergestanden.

Die Königsfelder führten bis zur vorletzten Minute der regulären Spielzeit mit 1:0, ehe Landesliga-Neuling Obereschach der Ausgleich gelang. So musste wiederum das Elfmeterschießen über den Sieg entscheiden. Während die Obereschacher bei ihren ersten vier Versuchen erfolgreich waren, traf Königsfeld nur zweimal. „Wir haben nach dem 0:1-Rückstand nie aufgegeben. Wir sind mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft angetreten. Ich bin extrem stolz auf das, was die Mannschaft bei diesem Turnier läuferisch und kämpferisch geboten hat“, sagte Obereschachs Co-Trainer Christoph Hayn, der ebenfalls auf dem Platz stand. Im Halbfinale hatten sich die Obereschacher gegen Gastgeber Weilersbach im Elfmeterschießen mit 3:1 durchgesetzt. In den Gruppenspielen hatte Obereschach den FC Fischbach und den FC Kappel jeweils mit 1:0 geschlagen. Die dritte Partie in der Gruppe B zwischen dem FC Fischbach und dem FC Kappel endete 0:0.

In der Gruppe A besiegte Königsfeld den FC Mönchweiler mit 2:0 und trennte sich von Weilersbach 0:0. Ebenfalls torlos blieb die Begegnung FC Mönchweiler gegen FC Weilersbach. Auch das erste Halbfinale wurde im Elfmeterschießen entschieden: Nach einem 1:1-Unentschieden gewann Königsfeld gegen Fischbach mit 6:5. Im Spiel um Platz fünf unterlag der FC Kappel dem B-Kreisligisten FC Mönchweiler mit 0:1. Das Spiel um Platz drei gewann der FC Weilersbach mit 2:1 gegen den FC Fischbach.

Beim AH-Kleinfeldturnier am Samstag kamen nur vier Mannschaften in die Wertung. Mönchweiler hatte kurzfristig abgesagt und einige Spieler von Königsfeld waren zu jung, sie durften aber außerhalb der Wertung spielen. Sieger bei den „Alten Herren“ wurde der FC Fischbach. Platz zwei belegte Weilersbach, gefolgt vom FC Kappel. Der SV Obereschach belegte Rang vier.