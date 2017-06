Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach krönt furioses Finale. Rückblick auf die Bezirksliga-Saison

Starke Aufsteiger mischen munter vorne mit

Fußball-Bezirksliga: Die wichtigsten Entscheidungen in der Bezirksliga Schwarzwald fielen erst am letzten Spieltag am vergangenen Sonntag. Der SV Obereschach ist Meister, der FC Königsfeld hat in den zwei Aufstiegsspielen gegen Überlingen die Chance, nachzuziehen. Abgestiegen sind der SV Grafenhausen und der FC Schönwald. Der SV Hinterzarten bleibt nur in der Liga, wenn Königsfeld aufsteigt. Der SÜDKURIER zog mit Trainern und Vereinsfunktionären ein Saisonfazit.

Der Meister

Nach Platz sechs in der vorherigen Saison ist dem SV Obereschach diesmal der große Wurf gelungen. Mit der Meisterschaft und dem Landesliga-Aufstieg feierte der SVO den größten Erfolg in der Geschichte des 1959 gegründeten Vereins. „Uns haben Zielstrebigkeit, Kontinuität und harte Arbeit ausgezeichnet. Die Spieler haben die Ideen des Trainer-Teams exzellent umgesetzt und sich belohnt Wir haben immer versucht, das Maximum aus den Spielen herauszuholen und sind als Team richtig zusammengewachsen“, sagt Trainer Mario Bibic. Der Mannschaft gelang es, die Flut an Gegentreffern der vergangenen Saison einzudämmen. Zudem durfte Bibic auf einen Stamm von Spielern bauen, die fast immer auf dem Platz standen. Ab Juli startet die Vorbereitung auf die neue Herausforderung. Passende Zugänge sollen noch kommen.

Die zweite Chance

Nach mageren 33 Punkten und Platz neun in der Saison 2015/16 gelang dem FC Königsfeld eine deutliche Steigerung. Die Elf von Spielertrainer Jörg Holik hielt sich ständig auf den Plätzen eins bis drei auf. Am Ende gab das um drei Treffer schlechtere Torverhältnis den Ausschlag, dass Königsfeld nicht Meister wurde. In den Aufstiegsspielen gegen Überlingen haben die Königsfelder nun eine zweite Chance, um die Rückkehr in die Landesliga zu realisieren. „Natürlich überlegt man im Nachhinein, wo man einen Punkt hätte mehr holen können. Aber Rang zwei ist eine Platzierung, die uns stolz macht“, bilanziert Holik. Er sieht den deutlichen Leistungssprung neben einer sicheren Abwehr in der mannschaftlichen Geschlossenheit. Holik: „Wir waren immer eine Einheit auf dem Platz.“ Jetzt gilt es, die Anspannung für die zwei Aufstiegsspiele hoch zu halten, doch da macht sich Holik keine Sorgen. „Wir freuen uns auf die Aufstiegsspiele.“

Fundament geschaffen

Der SV Geisingen ist auf Rang drei bester Aufsteiger. „Ich bin mit der Saison sehr zufrieden. Für Platz eins oder zwei waren wir noch nicht bereit. Für viele Spieler war die Bezirksliga Neuland. Mit etwas mehr Erfahrung wäre ein Angriff auf die ersten zwei Plätze möglich gewesen, doch auch so dürfen wir uns über eine gelungene Saison freuen“, sagt Spielertrainer Marijan Tucakovic. Für ihn hat seine Mannschaft „ein gutes Fundament geschaffen“, um in den kommenden Spielzeiten ganz oben anzugreifen. Die Mannschaft bleibt im Kern zusammen, was Hoffnung macht. Ein echter Höhepunkt wartet auf die Geisinger am Donnertag, wenn die Elf in Wolterdingen das Bezirkspokalfinale gegen den FV Tennenbronn bestreitet. Da möchten die Geisinger ihre starke Saison krönen.

Spitzenreiter in der Fairness

Nach der überlegenen Kreisliga A-Meisterschaft vor zwölf Montagen schlug sich FC Hochemmingen auch im Bezirksoberhaus ausgezeichnet. Die Elf von Trainer Roland Waldraff mischte immer im Vorderfeld mit, an zwei Spieltagen sogar auf Platz eins und nie schlechter als Rang sechs. „Ich wusste um die Qualität in meiner Mannschaft und hatte uns einen Platz im ersten Tabellendrittel zugetraut. Dass wir das geschafft haben, erfüllt mich mit Stolz“, sagt Waldraff. Die noch immer sehr junge Mannschaft verspricht auch für die Zukunft einiges, wenn Mario Maus als neuer Trainer übernimmt, da Waldraff nach sechs erfolgreichen Jahren eine Pause einlegt. Er hatte die Elf einst in der Kreisliga B übernommen. Stolz ist Waldraff auch, dass seine Elf in der Fairnesstabelle ganz vorn liegt. „Es zeigt, dass man sportlich fair seine Ziele erreichen kann“, so Waldraff.

Die Überflieger

Den größten Sprung nach vorn machte der FC Pfaffenweiler. Von Platz 13 auf Rang fünf. „Eigentlich ist es schade, dass die Saison schon vorbei ist. Wir könnten gern weiterspielen. Den Jungs und auch mir macht es einen Riesenspaß“, sagt Trainer Carmine Italiano. Er bezeichnet den Tabellensprung als „Wahnsinn“ und fügt an: „Es gibt keinen schöneren Abgang. Ich übergebe eine Mannschaft, mit der vielleicht auch einmal ein Angriff auf die Plätze zwei oder drei machbar ist“, ergänzt Italiano, der zum Ligakonkurrenten FV Tennenbronn wechselt. in der vergangenen Saison noch heimschwach, mauserte sich die Elf zu einer Heimmacht. Von 45 möglichen Punkten wurden 34 geholt. Der zweitbeste Wert der Liga. „Wir haben aus der Zittereinlage vor einem Jahr viel gelernt. Die Mannschaft ist viel reifer und selbstständiger geworden“, freut sich Italiano. Einziger Wermutstropfen ist ein einmaliger Aussetzer, als es in Hölzlebruck eine 0:9-Pleite gab. Auf Italiano folgt nun Patrick Anders als neuer Coach.

Platzierung bestätigt

Nach dem fünften Platz im Aufstiegsjahr hat sich der SV Hölzlebruck mit Rang sechs in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Auch bei den Punkten und den geschossenen Toren ist die Bilanz ähnlich, wobei Hölzlebruck mit Alexander Winter (21 Tore) und Patrick Koch (15) offensiv sehr gut aufgestellt ist. „Wir waren manchmal in unseren Leistungen etwas instabil. Erst auf der Ziellinie haben wir konstanter gespielt. Wir können schnellen und zielstrebigen Fußball bieten, der mir auch perspektivisch Zuversicht vermittelt“, sagt Trainer Andreas Binder. Er hat das Glück, nahezu auf 22 gleichwertige Spieler bauen zu können. „Ich kann ohne Qualitätsverlust wechseln. Wir werden dennoch versuchen, uns zu verstärken“, kündigt Binder an. Er rechnet mit einem schwierigeren dritten Jahr in der Bezirksliga: „Sollten wir erneut eine Platzierung in diesem Bereich schaffen, würde ich das sofort unterschreiben.“

Verletzungspech schmälert Chancen

Nach den Plätzen vier und drei galt der FV Tennenbronn vor der Saison als einer der Aufstiegsfavoriten. Die Elf von Trainer Winfried Hermes hielt sich jedoch meist auf den Plätzen fünf bis neun auf. „Wir mussten zeitweise fünf Stammspieler über einen längeren Zeitraum ersetzen, was nicht zu kompensieren war. Gleich drei Spieler fielen mit Kreuzbandrissen ein halbes Jahr aus. Natürlich war unsere Zielsetzung eine andere, aber angesichts der von mir genannten Gründe nicht zu erreichen“, analysiert Hermes. Für den Trainer endet am Donnerstag mit dem Pokalfinale eine lange Schaffenszeit in Tennenbronn, bevor ab dem Sommer Nachfolger Carmine Italiano übernimmt. Hermes selbst hat als Coach beim württembergischen A-Ligisten SGM Locherhof/Mariazell eine neue Aufgabe angenommen. Die Perspektiven in Tennenbronn bezeichnet er als gut. „Wenn alle Spieler fit sind, haben wir das Potenzial für die ersten Plätze, zumal in ein, zwei Jahren viele gute Nachwuchsspieler kommen.“

Einige Ziele erreicht

Der FC Dauchingen hat zwei Ziele erreicht. Mehr Punkte und weniger Gegentore als in der Vorsaison. „Natürlich haben wir wieder einige Zähler liegen gelassen, sei es durch personelle Sorgen oder falsche Entscheidungen in einigen Situationen“, analysiert Trainer Uli Bärmann. Er sah eine „qualitativ hochwertigere Liga“ als im Jahr zuvor und hätte seiner Elf noch mehr Punkte zugetraut: „Wenn wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, sind wir auf dem Niveau von Hochemmingen. Wir mussten wieder einige Tiefschläge wegstecken. “ Aktuell ist der Trainer nicht ganz sicher, ob alle Spieler auch zukünftig zur Verfügung stehen, da es durch Studium und/oder Beruf Abgänge geben kann. Unterdessen erwartet er 2017/18 eine weitere Leistungssteigerung in der Liga. „Es kommen sehr gute Mannschaften hinzu.“ Daher sei es wichtig, defensiv wieder sicher zu stehen, um erneut eine gute Mittelfeldplatzierung anzupeilen.

Umbruch beim Rückkehrer

Landesliga-Absteiger TuS Bonndorf belegte den letzten einstelligen Tabellenplatz. „Wir haben einen personellen Umbruch eingeleitet und da war klar, dass wir nicht um die vorderen Plätze mitspielen werden. Viele junge Spieler haben Erfahrungen gesammelt, von denen sie im zweiten Jahr profitieren werden“, sagt Christian Kirchsteiger, sportlicher Leiter des TuS. Im zweiten Jahr peilt Bonndorf die ersten fünf Plätze an, um im dritten Jahr in die Landesliga zurückzukehren. Bonndorf steht zusammen mit Hochemmingen auf Platz eins der Fairnesstabelle. Sportlich ließ die Elf in der zweiten Saisonhälfte etwas nach, was an weiteren Abgängen (Isele, Feger) und am Verletzungspech lag. Verbesserungswürdig ist die Effektivität beim Torabschluss. Die 42 Treffer werden nur von Absteiger Schönwald unterboten. Die 43 Gegentreffer sind indes der drittbeste Wert der Liga.

Harmonische Premierensaison

Die SG Riedböhringen/Fützen spielte unter diesem Namen ihre Premierensaison, nachdem in den vergangenen Jahren der VfL Riedböhringen und die SG Fützen/Epfenhofen noch als Konkurrenten antraten. „Die Fusion ist gelungen. Es lief zwischen den Vereinen sehr harmonisch ab“, sagt Trainer Frank Berrer. Was die Saisonbilanz betrifft, sah er Höhen und Tiefen. „Uns hat die Konstanz gefehlt, was auch am Verletzungspech lag. In der zweiten Saisonhälfte lief es deutlich besser.“ Für die kommende Saison muss Berrer ohne Torsten Rendler, Christian Baumann und Michael Schrempp planen. „Es ist wichtig, möglichst adäquat diese Spieler zu ersetzen, um wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu formieren“, fügt Berrer an. Die SG ist die fünftbeste Mannschaft in der Auswärtsbilanz, verschenkte jedoch auf eigenem Platz zu viele Punkte. Verbesserungswürdig ist die Defensivarbeit (60 Gegentreffer).

Längere Ergebniskrise

Als souveräner Meister der Kreisliga A hatte Aufsteiger SV TuS Immendingen einige Anpassungsprobleme. „Spielerisch waren wir kaum schlechter als die Konkurrenten, aber die Ergebnisse haben lange nicht gestimmt“, sagt Vorsitzender Eduard Frank. Zwischenzeitlich erfolgte die Trennung von Trainer Torsten Senf und mit Kadir Ibis übernahm ein langjähriger Insider das Zepter. Fortan wurden die Ergebnisse besser, doch Immendingen kam nie von den zweistelligen Plätzen weg. Zwangsläufig wurde der Klassenerhalt als alleiniges Ziel ausgegeben. „Für uns ist dies auch in der kommenden Saison das primäre Ziel. Die Mannschaft bleibt weitgehend zusammen und mit dem Trainer erhoffen wir uns einen weiteren Entwicklungsschritt“, ergänzt Frank. Größere personelle Veränderungen sind zunächst nicht geplant.

Viele Löcher gestopft

Als Tabellenvierter der Vorsaison wurde der SV Überauchen vor der Runde mit in den Kreis der Teams eingereiht, die ganz vorn mitspielen können. Doch ab dem zweiten Spieltag traf die Elf ein Verletzungspech wie selten zuvor. „Vor dem Hintergrund waren wir froh, zwei Spieltage vor Abschluss den Klassenerhalt gesichert zu haben. Bei uns ist alles zusammengekommen, was eigentlich gar nicht in diesem Umfang passieren kann. Wir waren nur damit beschäftigt, personelle Löcher zu stopfen. Dadurch fehlten die Alternativen auf der Bank. Wir haben einige Führungen verspielt“, sagt Sigurd Bickmann, der mit Frank Albrecht das Traineramt übernahm, nachdem Ralf Hellmer schon im Herbst kurzfristig zur DJK Villingen gewechselt war. Bickmann schaut dennoch zuversichtlich in die Zukunft. „Wenn alle Spieler fit sind, und wir noch ein, zwei punktuelle Verstärkungen gewinnen, werden wir an bessere Zeiten anknüpfen.“

Ende gut, alles gut

Als SG Klengen/Kirchdorf zitterte die Mannschaft in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt. Zwölf Monate später war es als FC Brigachtal auch nicht anders. Am letzten Spieltag wurde der Klassenerhalt geschafft. „Man kann es schon so umschreiben. Ende gut, alles gut“, sagt Vorsitzender Frank Ritzmann. Vor den letzten 90 Minuten gab es für Brigachtal drei Optionen. Direkter Abstieg, eventueller Abstieg und Klassenerhalt. Der Mannschaft von Trainer Massimo Verratti gelang die beste der drei Optionen. „Spielerisch hat die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht. Unser Sorgenkind ist weiterhin die hohe Zahl an Gegentreffern. Da sind wohl noch etwas zu grün“, fügt Ritzmann an. Die 82 Gegentreffer unterstreichen seine Worte. Verratti sollte neben dem Abwehrverhalten auch an der Disziplin arbeiten. In der vergangenen Saison Vorletzter der Fairnesstabelle sind die Brigachtaler in dieser Bilanz nun mit Abstand (90 gelbe, 7 gelbrote, eine rote Karte) Liga-Schlusslicht.

Daumen drücken für Königsfeld

Der SV Hinterzarten muss hoffen, dass sich Vizemeister Königsfeld in den Aufstiegsspielen zur Landesliga gegen Überlingen durchsetzt. Ansonsten geht es zurück in die Kreisliga A. „Noch beschäftigen wir uns nicht mit dem Abstieg. Wir drücken Königsfeld die Daumen“, sagt Vorsitzender Axel Winterhalter. Zehn Mal spielte die Elf unentschieden. „Das waren einige zu viel, die uns eine bessere Platzierung gekostet haben. Hinzu kam Verletzungspech wie bei Spielertrainer Lars Mundinger, der lange fehlte“, ergänzt Winterhalter. Die Mannschaft befand sich zu Saisonbeginn in einem kleineren Umbruch. Vor allem der Abgang von Torjäger Gibba (Neustadt) schmerzte sehr. Aktuell wird nach der Saison Manuel Lickert aufhören. „Spielerisch gehören wir sicherlich in die Liga, die auch gut zu uns passt. Sollten wir absteigen, wird die Kreisliga kein Selbstläufer, aber noch sind wir Bezirksligist“, ergänzt Winterhalter. Nach dem bisher letzten Abstieg 2013 folgte 2014 der sofortige Wiederaufstieg.

Vorrunde zu schwach

Noch am vorletzten Spieltag stand der FC Schönwald auf einem Nichtabstiegsplatz. Durch die 0:4-Niederlage in Tennenbronn rutschte die Elf jedoch auf den direkten Abstiegsplatz. Nach zwei Jahren endet damit (vorerst) die Bezirksliga-Zugehörigkeit. „Wir sind als Verein so gefestigt, dass wir diesen Abstieg überstehen werden, zumal wir damit rechnen mussten“, sagt Klaus-Peter Bach, sportlicher Leiter. Die große Hypothek waren die lediglich sieben Punkte aus der Vorrunde und das Verletzungspech. Schönwald musste sehr oft A-Jugendliche einsetzen. „Diese Jungs werden von den Erfahrungen profitieren“, ist sich Bach sicher. Mit Julian Kaiser verlässt jedoch der Top-Torjäger die Schönwälder in Richtung Landesligist und Nachbar FC Schonach. Noch ist offen, ob weitere Spieler gehen werden. Bach blickt dennoch zuversichtlich auf die nächste Saison: „Die Kreisliga sollten und werden wir nicht unterschätzen. Wenn es personell stimmt, ist eine Platzierung im oberen Tabellendrittel machbar.“

Daueraufenthalt auf Abstiegsplatz

Nur am zweiten Spieltag stand der SV Grafenhausen nicht auf einem Abstiegsplatz. Seit dem 15. Spieltag zieren die Hochschwarzwälder das Tabellenende. Nur zwei Siege gelangen. Nach der Trennung von Trainer Andreas Ackermann kam die Elf auch unter Nachfolger Roberto Wenzler (ab 11. Spieltag) nie aus der Abstiegszone. „Pech und Unvermögen sind zusammengekommen. Wir müssen die Saison abhaken, die Köpfe frei bekommen und wieder Spaß am Fußball haben“, sagt Wenzler. Die Elf bleibt zusammen und aus dem Nachwuchs kommen Spieler hinzu. „Der sofortige Wiederaufstieg wäre Wunschdenken. Aber eine gute Rolle in der Kreisliga wollen wir spielen“, kündigt Wenzler an.