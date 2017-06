Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach feiert Meisterschaft und FC Schönwald steigt ab

Letzter Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. SV Hinterzarten muss bangen

Fußball-Bezirksliga: Die Entscheidung ist gefallen: Der SV Obereschach sicherte sich am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison mit einem 3:0-Heimsieg gegen TuS Bonndorf den Meistertitel. Der FC Königsfeld, der vor dem Showdown punktgleich mit Obereschach und im Torverhältnis nur einen Treffer schlechter war, gewann sein Heimspiel gegen den FC Hochemmingen zwar mit 2:1 Toren, doch mit diesem Resultat war Obereschach nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Während Obereschach dank des besseren Torverhältnisses als Meister direkt in die Landesliga aufsteigt, muss Königsfeld nun versuchen, den Sprung in diese Spielklasse in der Relegation gegen den Vizemeister der Bezirksliga Bodensee zu schaffen. Gegner wird der FC Überlingen sein. Der FC Schönwald muss dagegen den Weg in die Kreisliga A antreten. Der Klassenerhalt des SV Hinterzarten hängt vom Abschneiden des FC Königsfeld ab.

SV Obereschach – TuS Bonndorf 3:0 (1:0). Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel bei den Obereschachern keine Grenzen mehr. Mit dem 3:0-Erfolg sicherte sich die Mannschaft die Meisterschaft in der Bezirksliga. Allerdings hatten die Gastgeber ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, ehe der Titelgewinn perfekt war. Die Bonndorfer präsentierten sich zunächst mit einer starken Hintermannschaft und bestimmten die Anfangsphase. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe Obereschach die erste nennenswerte Torchance hatte. Dann aber wurden die Hausherren immer stärker und kontrollierten das Spiel. Das 1:0 (35.

) resultierte aus einem fulminanten Freistoß von Mike Duffner, der aus 35 Metern in die Maschen traf. Obereschach hatte im ersten Abschnitt noch drei weitere hochkarätige Chancen, die nicht genutzt wurden. Kurz nach der Pause fiel das 2:0 (48.) durch Marvin Zimmermann. Der Torjäger ließ den Bonndorfer Schlussmann gekonnt aussteigen. Dieser Treffer war der Knackpunkt des Spiels. Immer mehr zeigte sich, dass die Obereschacher ihre Kräfte besser eingeteilt hatten, was angesichts der hochsommerlichen Temperaturen ein entscheidender Faktor war. Das 3:0, das Lamin Njie in Minute 71 nach einem Konter erzielte, war die endgültige Entscheidung. Als das Ergebnis aus Königsfeld (2:1 gegen Hochemmingen) bekannt wurde, begann die große Meistersause. Tore: 1:0 (35.) Duffner, 2:0 (48.) Zimmermann, 3:0 (71.) Njie. ZS: 400, SR: Clajus (Donaueschingen).

SV Geisingen – SV Grafenhausen 4:2 (1:2). Geisingen verschlief etwas die ersten 45 Minuten. Noch nicht einmal zehn Minuten war gespielt, als das Schlusslicht aus Grafenhausen bereits mit 2:0 führte. Geisingen investierte danach etwas mehr und kam zum Abschlusstreffer. Dennoch war bei den Gastgebern zu sehen, dass sich kein Spieler im Hinblick auf das Pokalfinale am kommenden Donnerstag verletzen wollte. Nach dem Seitenwechsel wurde Geisingen dominanter und spielte seine Schnelligkeitsvorteile aus. Grafenhausen hatte nun auch konditionell nicht mehr viel entgegenzusetzen und Geisingen fuhr noch einen sicheren Sieg ein. Tore: 0:1 (2.) Florian Haselbacher, 0:1 (9.) F. Haselbacher, 1:2 (18.) Jan Degenkolb, 2:2 (57.) 3:2 (64.) Lukas Öhler, 4:2 (73.) Marijan Tucakovic; SR: Zdravko Markovic (Schwenningen); ZS: 100.

FV Tennenbronn – FC Schönwald 4:0 (2:0). Tennenbronn tat sich zunächst schwer, da Schönwald sehr engagiert aufspielte und seine Chancen suchte. Mit einem Foulelfmeter gingen die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Mit Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Schönwald auszugleichen, doch nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte Tennenbronn auf 2:0. Nun schwand bei den Gästen die Hoffnung und Tennenbronn legte nach. Die Gastgeber zeigten schöne Spielzüge und toll heraus gespielte Tore. Schönwald muss nach zwei Jahren in der Bezirksliga als Tabellenvorletzter wieder den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten. Tore: 1:0 (43./FE) Patrick Hilbert, 2:0 (68.) Andreas Dold, 3:0 (69.) Markus Broghammer, 4:0 (90+3.) P. Hilbert; SR: Manuel Haberbosch (Villingen); ZS: 300.

FC Königsfeld – FC Hochemmingen 2:1 (1:0). Königsfeld begann die Partie sehr offensiv ausgerichtet, um die Titelchancen mit einem hohen Sieg zu wahren. Für Hochemmingen hatte die Partie keineswegs Freundschaftsspielcharakter. Auch die Gäste suchten ihre Chancen und die 400 Zuschauer wurden gut unterhalten. Mit einem verwandelten Foulelfmeter brachte Spielertrainer Holik sein Team in Führung. Schon drei Minuten zuvor schien das 1:0 fällig. Den tollen Schuss von Christian Moosmann währte Gästeschlussmann Steven Buczma mit einem Reflex ab. Die starke Leistung der Gäste wurde mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Romer belohnt. Wenige Minuten später brachte Christian Richter die Gastgeber erneut in Führung. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten. Auch ein 2:2 wäre möglich gewesen. Tore: 1:0 (38./FE) Jörg Holik, 1:1 (63.) Markus Romer, 2:1 (75.) Christian Richter; SR: Pinna (Geisingen); ZS: 400.

SV Hölzlebruck – SV TuS Immendingen 3:0 (1:0). Hölzlebruck hatte die Partie über 90 Minuten im Griff. Nach der Führung von Winter hatten die Gastgeber weitere gute Möglichkeiten, doch der Immendinger Schlussmann hielt seine Elf mit guten Paraden im Spiel. Selbst kamen die Gäste nur selten vor das Gehäuse der Hochschwarzwälder. Mit dem 2:0 kurz nach dem Seitenwechsel war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzten die Gastgeber in Minute 79. Alle drei Treffer wurden schön herausgespielt. Auch in Halbzeit zwei hatte Immendingen kaum eine verheißungsvolle Torchance. Tore: 1:0 (20.) Alexander Winter, 2:0 (51.) Patrick Hoch, 3:0 (79.) Christian Seifried; SR: Philipp Porep (Freiburg); ZS: 80.

SV Hinterzarten – SV Überauchen 2:1 (2:1). Hinterzarten verabschiedete sich mit einem Sieg von den eigenen Fans. Mit dem sprang die Elf von Platz 15 auf Rang 14 nach oben und muss nun hoffen, dass sich Vizemeister Königsfeld in den Aufstiegsspielen zur Landesliga durchsetzt. Gelingt das Königsfeld, hält Hinterzarten die Klasse. Im anderen Fall muss Hinterzarten zurück in die Kreisliga A. Nach zehn Abtastminuten wurde Hinterzarten dominanter. Mann des Tages war Julian Eckert, der neben seinen beiden Toren auch noch Aluminium traf und im Angriff von den Gästen nie zu bremsen war. Selbst der zwischenzeitliche Ausgleich von Überauchen warf Hinterzarten nicht um. Im direkten Gegenzug vom Anspiel weg gelang die 2:1-Führung. Tore: 1:0 (20.) Julian Eckert, 1:1 (43.) Manuel Tränkle, 2:1 (44.) Julian Eckert; SR: Uwe Müller (Höchenschwand); ZS: 200.

FC Brigachtal – SG Riedböhringen/Fützen 2:2 (1:1). Das Remis fühlt sich für Brigachtal wie ein Sieg an, denn mit dem Punktgewinn haben die Brigachtaler die Abstiegsplätze verlassen und bleiben in der Bezirksliga. Die sehr engagierten Gastgeber starteten furios mit der schnellen Führung. Nur fünf Minuten später folgte der Dämpfer. Brigachtal versuchte mit Kontern schnell wieder die Führung zu erzielen. Allerdings wurden die Möglichkeiten nicht genutzt. Julian Mayer traf nach einer halben Stunde den Pfosten. Riedböhringen/Fützen blieb auch nach dem Seitenwechsel stets gefährlich. Philipp Gleichauf brachte die Gäste in Führung. Brigachtal packte nun seine Kampfkraft aus und Christoph Bausch gelang der Ausgleich. Riedböhringen/Fützen versuchte zu kontern, doch Brigachtal stand defensiv sicher. Nach dem Abpfiff wusste zunächst keiner, was der Punkt wert ist. Erst als die anderen Ergebnisse eintrafen, jubelten die Gastgeber. Tore: 1:0 (3.) Florian Blust, 1:1 (8.) Abdullah Cakmak, 1:2 (57.) Philipp Gleichauf, 2:2 (79.) Christoph Bausch; SR: Kadir Yago (Seitingen-Oberflacht); ZS: 200.

FC Pfaffenweiler – FC Dauchingen 3:2 (2:1). Fünf Tore sahen die Zuschauer in Pfaffenweiler. Die ersten 45 Minuten verliefen sehr ausgeglichen, wobei es in der ersten Viertelstunde schon drei Treffer gab. Dauchingen ging in Führung, die jedoch nur drei Minuten hielt. Nach dem Ausgleich legte Pfaffenweiler das 2:1 nach. Mit Beginn der zweiten 45 Minuten versuchten die Gastgeber den dritten Treffer zu erzielen, was aber nicht gelang. Als Dauchingen den Ausgleich erzielte, schien eine Punkteteilung denkbar. In der Nachspielzeit sicherte der kurz zuvor eingewechselte Tim Simon den Gastgebern mit seinem Treffer drei Punkte. Tore: 0:1 (7.) Marcel Geiger, 1:1 (10.) Felix Ohlhauser, 2:1 (14.) Adrian Scholemann, 2:2 (86.) Marcel Geiger, 3:2 (90+2.) Tim Simon; SR: Asim Huremovic (Villingen); ZS: 60.

