Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach: "Viele Ideen in der Schublade"

Bezirksliga-Meisterschaft ausgiebig gefeiert. Trainer Bibic begeistert vom gesamten Team

Fußball: Als am Montagmorgen die Sonne bereits wieder am Himmel stand, hatten auch die letzten Spieler des SV Obereschach genug. Einen ganzen Nachmittag und eine Nacht feierte die Mannschaft den bisher größten Vereinserfolg: Meister in der Bezirksliga und Aufsteiger in die Landesliga. „Die Jungs durften einmal so richtig die Sau rauslassen, auch wenn ich mich schon viel früher verabschiedet habe. Was die Mannschaft in den vergangenen Monaten geleistet hat, ist einfach der Wahnsinn“, freut sich Trainer Mario Bibic.

Obereschach, in der vergangenen Saison Tabellensechster mit einem negativen Torverhältnis, hat eine glänzende Saison gespielt. Nur an vier Spieltagen stand die Elf nicht auf einem der ersten zwei Plätze. Bibic und seinem spielenden Co-Trainer Christoph Hayn ist es gelungen, die Schwachstellen abzubauen und die Stärken noch mehr in den Vordergrund zu rücken. „Wir wollen von unserem Offensivspiel keinen Millimeter abrücken, gleichzeitig aber die zuletzt hohe Flut der Gegentreffer eindämmen. 38 Gegentore sind immer noch zu viel, aber deutlich besser als die 55 vor zwölf Monaten“, analysiert Bibic. Allerdings kassierte Obereschach allein in den zwei Spielen gegen Vizemeister Königsfeld acht Treffer (4:4 und 2:4).

Ein weiterer Aspekt für den Erfolg war, dass Bibic und Hayn einen Stamm an Spielern hatten, die fast immer auf dem Platz standen. Allein sechs Spieler haben 30 oder 29 Partien absolviert. Dazu zählt auch Hayn, dem Bibic „einen großen Anteil am Erfolg“ bescheinigt. „Ihm kann ich nur ein dickes Lob zollen. Christoph hat einen super Job gemacht“, ergänzt Bibic. Er könnte in diesem Zusammenhang viele weitere Namen im Umfeld nennen, auf die diese Attribute ebenfalls zutreffen. „Wenn ich mit unserem Vorsitzenden Willi Hock und Alexander Lees nur zwei nenne, dann stehen diese für alle anderen, ohne die der Erfolg nicht möglich gewesen wäre.“

Für den Trainer ging bereits am Montag der Blick voraus. Die Vorfreude auf die Landesliga ist auch bei ihm riesengroß. Schließlich stehen Gastspiele in Pfullendorf oder Konstanz an, Gegner, die noch vor wenigen Jahren unerreichbar schienen. Aber auch die Derbys gegen die Villinger Vereine elektrisieren schon jetzt. „Wir haben in Obereschach eine gute Fanbasis. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von ihnen auch unsere Auswärtsspiele besuchen werden“, ergänzt der Trainer. Dabei wollen die Obereschacher ihren eigenen Weg gehen, schon aber aus dem Augenwinkel heraus einmal betrachten, wie gut sich beispielsweise die zuletzt aufgestiegenen FC Schonach oder DJK Donaueschingen eine Etage höher etabliert haben. „Es gibt keine Schablone, um diese Teams zu kopieren. Ich selbst habe viele Ideen in der Schublade, wie wir die neue Herausforderung angehen werden“, gibt sich Bibic selbstbewusst.

Die Trainer dürfen beim Trainingsstart im Juli auf das Gros der Meistermannschaft bauen. Gesucht werden jetzt noch gezielt Verstärkungen. Das Anforderungspotenzial für die Spieler beschreibt Bibic als „flexibel einsetzbar“. Die ersten Gespräche laufen und der Übungsleiter ist zuversichtlich, dass diese erfolgreich abgeschlossen werden. Zunächst darf aber noch kräftig gejubelt und gefeiert werden. Für den kommenden Samstag ist in Obereschach noch eine große Sause geplant. „Ich lasse mich überraschen, was da geht.“ Möglicherweise wird auch diese Feier erst enden, wenn die Sonne wieder am Himmel steht.