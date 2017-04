Regionalsport Schwarzwald SV Mundelfingens Vorsitzender Peter Allaut: "Ich war schon auf dem Weg zum Parkplatz"

Rückblick auf 23. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit dem 2:0-Sieg in Bräunlingen hat die DJK Donaueschingen II erstmals seit dem 17. Spieltag wieder die Tabellenspitze erobert. „Beide Mannschaften agierten sehr nervös. Tabellarisch war es ein Spitzenspiel, auf dem Rasen eher nicht. Wir haben nicht so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten. Taktik prägte die Partie“, sagt DJK-Trainer Erich Thurow. Gefreut hat sich Thurow, dass seine Elf zwei Chancen genutzt hat. „Wir sind jetzt die Gejagten, doch die Titelentscheidung wird erst viel später fallen. Auch Bräunlingen rechne ich weiterhin zu den Kandidaten“, ergänzt Thurow.

Uwe Müller, Trainer des FC Bräunlingen, sah dagegen kein von Nervosität geprägtes Spiel. „Wir wollten nicht zu offensiv beginnen. Daher stand durchaus die Taktik im Mittelpunkt. Ich kann meiner Mannschaft keine Vorwürfe machen. Wir haben kämpferisch und läuferisch alles gegeben. Wäre uns nach fünf Minuten die Führung gelungen, hätte die Partie wohl einen anderen Ausgang nehmen können“, resümiert Müller. Er sah ein Spiel, in dem jede Mannschaft eine Halbzeit Vorteile hatte. „Donaueschingen war letztlich die etwas glücklichere Mannschaft“, fügt müller an.

Nach zuletzt vier Sieltagen auf Platz eins musste Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen den Platz an der Sonne nach der 1:3-Heimniederlage gegen Pfohren wieder räumen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit Spiel und Gegner im Griff. Das Gegentor kurz vor der Pause hat uns völlig aus dem Konzept gebracht“, sagt Kapitän Björn Werhan. Die SG Riedöschingen ist punktgleich mit den Donaueschingern, hat aber das um 17 Treffer schlechtere Torverhältnis. Werhan: „Wir machen uns keinen Druck. Wir haben in der Saison viel erreicht, mehr als uns zugetraut wurde.“ Hoffnung mache die gute erste Halbzeit. Werhan rechnet auch mit einem ganz schweren Spiel beim Abstiegskandidaten Mundelfingen.

Erstmals überhaupt hat der FC Pfohren in der Saison mit dem 3:1-Sieg bei der SG Riedöschingen den dritten Tabellenplatz erobert. Für Pfohrens Trainer Dominic Häring war es ein verdienter Sieg. „Natürlich hatten wir in der ersten Halbzeit in einigen Szenen etwas Glück und das 1:1 zur Pause war ebenfalls etwas glücklich. In den zweiten 45 Minuten haben wir den Fußball gespielt, den ich sehen möchte“, so Häring. Er will jedoch nicht von Meisterschaft und Aufstieg sprechen, auch wenn seine Elf nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter liegt. „Wir haben noch schwere Aufgaben und werden sicherlich nicht ungeschlagen durch die Restsaison marschieren. Gegenwärtig genießen wir die Situation“, ergänzt Häring.

Mit einer unerwartet hohen 0:6-Pleite kehrte der FC Hüfingen aus Öfingen zurück. „Wir sind gut gestartet, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. Jetzt gilt es, diese Partie richtig aufzuarbeiten und die Fehler abzustellen. Es bringt nichts, lange zurückzuschauen“, sagt Trainer Michael Hägele. Es gelte sich jetzt ganz auf die kommende Partie gegen Schlusslicht St. Märgen am Sonntag zu konzentrieren, um auf eigenem Platz eine Reaktion zu zeigen. Mit Platz zwölf ist in Hüfingen keiner zufrieden. Noch aber sind die einstelligen Tabellenplätze in Reichweite. Hägele: „Wir schauen jetzt nur nach vorne, um es wieder besser zu machen.“

Als der SV Mundelfingen am Samstag beim Schlusslicht in Minute 90+3 den 2:2-Ausgleich kassierte, schien auch die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt dahin. „Ich habe mich sofort mit einem dicken Hals in Richtung Parkplatz bewegt“, sagt Vorsitzender Peter Allaut. Doch keine 60 Sekunden später holte Allaut der Jubel ein. Mundelfingen erzielte den 3:2-Siegtreffer, der neue Hoffnungen gibt. „Wir haben dank eines großartigen Willens gewonnen. Der Sieg gibt uns Optimismus und Selbstvertrauen zurück. Wir müssen diesen Rückenwind in die nächsten Spiele mitnehmen“, ergänzt Allaut. Ein großes Lob machte der Funktionär dem jungen Brigachtaler Schiedsrichter Silas Haselberger, der sehr souverän aufgetreten sei.

Einen herben Dämpfer erhielt die Aufholjagd des FC Löffingen II durch die 0:4-Heimpleite gegen Bad Dürrheim II. „Das war so nicht eingeplant. Knackpunkt war die Rote Karte nach einer Stunde. Bad Dürrheim hat die Überzahl ausgenutzt“, sagt Löffingens Trainer Michael Baumann. Noch hat der Übungsleiter trotz des erneuten Abrutschens auf den vorletzten Platz die Hoffnung nicht aufgegeben. „Wir haben noch Spiele, in denen wir zumindest einen Platz gutmachen können. Bis zum viertletzten Platz sind zehn Punkte Rückstand jedoch gewaltig“, so Baumann.