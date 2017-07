Regionalsport Schwarzwald SV Hinterzarten überraschend Turniersieger

Gelungenes Blitzturnier mit vier Mannschaften im Villinger Friedengrund

Fußball: (olg) Im Vorbereitungs-Blitzturnier um den „Sport-Bubi-Cup“ testeten vier Vereine auf dem Gelände des Landesligisten DJK Villingen ihre Form. Bezirksligist SV Hinterzarten gewann überraschend durch einen 2:0-Finalsieg gegen Gastgeber DJK Villingen das Turnier. Im „kleinen Finale“ siegte Landesliga-Aufsteiger SV Obereschach durch einen Treffer von Lamin Nije mit 1:0 gegen die SG Empfingen.

„Für uns waren es zwei gute Tests, in denen wir einiges an Erkenntnissen mitnehmen konnten. Ein Dankeschön auch an den Schiedsrichter-Einteiler, der so kurzfristig zwei Tage vorher noch alles eingeteilt hat. Das hat richtig super geklappt“, freute sich DJK-Co-Trainer Michael Burow, der den verhinderten Trainer Ralf Hellmer vertrat. Auch Obereschachs Trainer Mario Bibic war zufrieden: „Wir haben drei gute Halbzeiten gespielt, eine war weniger gut. In punkto Spielaufbau/Spielanlage hatten wir schon gute Ansätze, auf denen wir aufbauen können. Es war schön, einiges auszuprobieren.“

Sportlich war es bei extremer Sommerhitze für alle vier Teams mit je zwei Partien sehr anstrengend. Die Spielzeit betrug 2x25 Minuten. Spannung kam auf, da es gleich zweimal Elfmeterschießen gab. In den beiden Halbfinalspielen gab es kurioserweise zweimal den gleichen Verlauf: Im ersten Spiel lag Villingen gegen die Empfinger mit 0:2 zurück, ehe der DJK in den letzten drei Minuten durch einen Elfmeter von Alieu Sarr (47. ) und dem Treffer von Armend Zymi das 2:2 gelang (50.). Im Elfmeterschießen versenkten alle Villinger Schützen den Ball im Netz und so gewann die DJK mit 5:4.

Im zweiten Halbfinale führte Obereschach gegen Hinterzarten mit 2:0 durch einen Doppelpack von Lamin Nije. Dann glichen die Hochschwarzwälder aus und gewannen das Elfmeterschießen mit 5:4.

Im Endspiel überraschte Bezirksligist SV Hinterzarten den Gastgeber mit einer kompakten Defensivleistung. Villingen konnte seine optische Überlegenheit nicht ausnutzen. Durch einen Sonntagsschuss aus 25 Metern in den Winkel in der 39. Spielminute erzielte Hinterzarten das 1:0. Ein sauberer Konter sorgte drei Minuten vor dem Ende für das 2:0 (47.).