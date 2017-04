Regionalsport_Schwarzwald SV Geisingens Trainer Marijan Tucakovic: Da würde auch Bayern München schnaufen

Rückblick auf die Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald

Fußball-Bezirksliga: (daz) Nach den vier Nachholspielen am Osterwochenende haben nun alle 16 Bezirksligisten 22 Spiele absolviert. An der Tabellenspitze und im Keller gab es keine gravierenden Veränderungen.

Beim doppelten Einsatz über Ostern verbuchte der SV Geisingen einen 4:1-Erfolg in Grafenhausen und eine 0:1-Heimniederlage gegen Hölzlebruck ab. Die Elf von Spielertrainer Marijan Tucakovic wirkte am Montag verständlicherweise nach vier Partien in den vergangenen acht Tagen etwas müde. „Das ist schon eine Riesenbelastung. Da würde auch Bayern München schnaufen. Das ist für Amateure eine Grenzbelastung“, sagt Tucakovic. Bitter für die Geisinger: Am Montag musste Antonio Zubcic mit einem Fußbruch vom Platz. Für Tucakovic auch eine Folge der vielen Spiele, zumal auf die Geisinger in der kommenden Woche wieder drei Partien warten. „Ich werde nach der Heimniederlage ruhig bleiben. Wir nehmen jetzt auch im Training einen Gang raus“, fügt der Trainer an. Tucakovic ist etwas traurig, dass es nicht gelang, die Lücke von vier Punkten auf den Tabellenzweiten Königsfeld etwas zu schließen. Aufgeben werden die Geisinger freilich nicht.

Nach der 0:6-Klatsche in Immendingen wollten die Spieler des FC Hochemmingen Wiedergutmachung betreiben. Ergebnistechnisch ist das mit dem 1:0-Erfolg gegen Tennenbronn gelungen. „Uns fehlt gegenwärtig etwas die Spielfreude, die uns in der Vorrunde ausgezeichnet hat. Wir agieren nicht mehr so souverän“, analysiert Trainer Roland Waldraff. Seine Taktik war es, mit einem hohen Tempo zu starten, doch davon war in den ersten 45 Minuten nicht viel zu sehen. „Wir haben es nach dem Seitenwechsel deutlich besser gemacht und auch verdient gewonnen“, ergänzt Waldraff. Eine Punkteteilung sei nicht das Ziel gewesen, wenngleich Tennenbronn kurz vor Spielschluss die Ausgleichschance dazu hatte. Der Aufsteiger aus Hochemmingen hat nun bereits 38 Punkte auf dem Konto und durchaus noch Chancen auf die Teilnahme zur Landesliga-Aufstiegsrunde.

Weniger mit der Ausbeute – ein Punkt aus zwei Spielen – dafür aber mit der Einstellung der Spieler war Winfried Hermes, Trainer des FV Tennenbronn, über Ostern zufrieden. In Schönwald gelang dank des späten Ausgleichs ein 2:2, am Montag gab es die knappe Niederlage in Hochemmingen. „Wir sind weiterhin auf einem guten Weg, um die Saison zumindest mit Platz fünf abzuschließen. Die Partie in Hochemmingen war ein sehr intensives und laufstarkes Spiel. Das kann auch 0:0 enden. In Schönwald haben wir uns für den Aufwand belohnt. Generell haben wir das Problem, dass wir zu wenig aus unseren vielen Chancen machen“, bilanziert Hermes. Letztlich war bei den Spielern zu sehen, dass sie vom vergangenen Mittwoch 120 Pokalminuten in den Beinen hatten. Im Bezirkspokal wollen die Tennenbronner nun den Titel. Im Halbfinale gegen den B-Kreisligisten FC Weiler ist die Hermes-Elf klarer Favorit für das Endspielticket.

Der SV Hölzlebruck ist weiterhin auf einem guten Weg, den fünften Rang aus der vergangenen Saison zu bestätigen. Der 1:0-Erfolg in Geisingen war diesbezüglich ein Schritt in die richtige Richtung. „Das Spiel hätten beide gewinnen können. Wir waren die etwas glücklichere Mannschaft. Geisingen war anzumerken, dass die Elf zuletzt viele Spiele zu absolvieren hatte“, sagt Hölzlebrucks Trainer Andreas Binder. Einmal mehr lobte der Trainer das gute Defensivverhalten seiner Elf, bei erst 30 Gegentreffern. „Uns wird die Motivation nicht ausgehen. Wir wollen unser Punktekonto noch deutlich aufstocken“, ergänzt Binder.

In der fünften Minute der Nachspielzeit verlor der FC Schönwald zwei schon sicher geglaubte Punkte durch das 2:2 von Tennenbronn. „Es ist mir ein Rätsel, warum der Schiedsrichter acht Minuten nachspielen ließ. Dafür gab es keine Gründe. Ich würde dennoch von einem gewonnenen Punkt sprechen“, sagt Schönwalds sportlicher Leiter Klaus-Peter Bach. Schönwald hat in den vergangenen fünf Spielen nur einmal verloren, doch die Punkteteilungen bringen die Elf nicht voran. Bach ist dennoch zuversichtlich: „Uns haben vier Spieler gefehlt. Wir spielen gegenwärtig mit der halben A-Jugend und waren dennoch die bessere Mannschaft. Wir werden schon bald zwei, drei Spiele gewinnen.“