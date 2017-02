SV Geisingen holt Drittliga-Spieler

Bezirksligist holt Spieler aus Kroatien

Fußball: (daz) Bezirksligist SV Geisingen hat seine Mannschaft noch einmal deutlich verstärkt. Vom kroatischen Drittligisten NK Opatija wechselt der routinierte Ivan Brozovic zur Mannschaft von Spielertrainer Marijan Tucakovic. „Ivan ist bei uns als Innenverteidiger eingeplant. Er bringt viel Erfahrung mit und kann uns sofort weiterhelfen“, sagt Tucakovic. Der 34-jährige Zugang hat in der Vergangenheit auch in der ersten kroatischen Liga gespielt. Zweiter Winter-Neuzugang in Geisingen ist Pascal Meschzahn vom SV TuS Immendingen. Allerdings haben sich vier Spieler in den vergangenen Wochen beim Tabellenvierten abgemeldet: Ferdi Simsek (FC Hüfingen), Mika Ayvaz (SV TuS Immendingen), Tobias Münch (FC Gutmadingen) und Jens Degenkolb (FC Gutmadingen).