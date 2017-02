Nachrichten aus dem Schwarzwälder Fußballgeschehen

DJK Donaueschingen

Leda testet mit Personalsorgen

Fußball: Ein sehr interessantes Bezirksderby verspricht das heutige Vorbereitungsspiel des Landesligisten DJK Donaueschingen gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter SV Obereschach zu werden. Beide Teams stehen sich am heutigen Mittwochabend ab 19.30 Uhr im DJK-Sportpark in Allmendshofen gegenüber. „Es wird sicherlich ein spannendes Spiel und ein guter Test. Wir werden uns gegenüber dem Spiel am Samstag deutlich steigern müssen, um keine böse Überraschung zu erleben“, sagt DJK-Trainer Christian Leda. Große personelle Auswahl hat Leda indes nicht. „Unser Kader ist einfach zu dünn. Gleichmehrere Akteure haben abgesagt. Für mich heißt das, dass wir im Sommer unbedingt etwas tun müssen, um mehr Alternativen zu haben“, ergänzt Leda. (daz)

FC Löffingen

Tobias Urban will einiges sehen

Fußball: Landesligist FC Löffingen bestreitet eineinhalb Wochen vor dem Auftakt in die zweite Punktspielhälfte am heutigen Mittwoch ein weiteres Vorbereitungsspiel. Die Mannschaft um Trainer Tobias Urban gastiert ab 19.15 Uhr beim Tabellenzweiten der Landesliga Staffel 2 SV Kirchzarten. „Wir müssen wieder besser Fußball spielen. Der jüngste Auftritt bei der SG Wasser hat mir nicht gefallen. Deshalb werde ich in der Anfangsformation einige Umstellungen vornehmen“, kündigt Urban an. Er will mehr Spielfreude und Laufbereitschaft sehen, aber auch mehr Kaltschnäuzigkeit und Cleverness beim Abschluss. Allerdings wird sich auch die Defensive auf einen arbeitsreichen Abend einstellen dürfen. Der SV Kirchzarten gilt als offensivstark. (daz)

SV Geisingen

Tucakovic bleibt Spielertrainer

Fußball: Bezirksligist SV Geisingen und Spielertrainer Marijan Tucakovic werden auch in der Saison 2017/2018 unter der gegenwärtigen Konstellation zusammenarbeiten. Unter der Leitung von Tucakovic überwintert der Aufsteiger auf einem starken vierten Tabellenplatz und steht zudem im Viertelfinale des Bezirkspokals. „Ich bin Geisingen dankbar, dass ich hier die Chance bekommen habe, als Trainer zu arbeiten. Perspektivisch möchte ich den Trainerjob ausbauen, da ich in diese Richtung studiert habe“, sagt der 30-Jährige. Er sieht in Geisingen aktuell noch viel Potenzial in der Mannschaft, die zuletzt ein starkes 4:4 im Test in Schramberg erreichte und gleich am ersten Spieltag der Rest-Saison beim Tabellenführer Obereschach gastiert. Tucakovic habe daher mit seiner Zusage nicht lange überlegt, als die Geisinger den Wunsch einer Verlängerung der Zusammenarbeit an ihn herangetragen hatten. (daz)