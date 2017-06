Regionalsport Schwarzwald SSVg Brigachtal hat ehrgeizige Ziele im Visier

Bundesliga-Schützen peilen Finalrunde an. Zweite Mannschaft will in die 2. Bundesliga

Sportschießen: (daz) Die Sportschützen der SSVg Brigachtal gehen mit großen Ambitionen in die neue Saison. „Wir wollen mit der ersten Mannschaft wieder einmal die Finalrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft erreichen. Außerdem ist es unser Wunsch, mit der zweiten Mannschaft in die 2. Bundesliga zurückzukehren“, erläutert Trainer Alain Guignard die ehrgeizigen Pläne der Schützenvereinigung. In der vergangenen Saison schloss die erste Mannschaft die 1. Bundesliga Süd mit Platz acht ab. Die zweite Garnitur bewegte sich im Mittelfeld der drittklassigen Südbadenliga.

Guignard arbeitet gegenwärtig verstärkt daran, die personelle Basis zu verbessern. Die Zusage von Selina Gschwandter (HSG München) für die kommende Runde stand bereits im Januar fest. Nun hat Guignard offenbar den zweiten Zugang fest an der Angel. „Ein Schütze, der uns auf jeden Fall weiterhelfen wird.“ Den Namen will Guignard noch nicht preisgeben, da die Zusage respektive Unterschrift noch aussteht. Da beide Zugänge fest für die erste Mannschaft eingeplant sind, werden andere Schützen in die zweite Vertretung integriert, die in der neuen Saison die Rückkehr in die 2. Bundesliga schaffen soll.

Unterdessen hat der deutsche Schützenbund in dieser Woche den Terminplan für die elf Bundesliga-Wettkämpfe veröffentlicht. Erstmals sind in der Zwölferliga drei Neuzugänge, nachdem sich die HSG München wie vermutet aus der Liga zurückgezogen hat. Die drei Neulinge sind SSV Kronau, SV Buch und SV Pfeil Vöhringen. Die Brigachtaler starten am 14. Oktober in Königsbach gegen Vorjahres-Aufsteiger SV Niederlauterbach. Rund 24 Stunden später steigt am gleichen Ort das Duell gegen Kronau. Die weiteren Wettkämpfe finden im Rhythmus von 14 Tagen statt.

Wie in den vergangenen Jahren hat die SSVg Brigachtal sich das Recht der letzten zwei Saisonwettkämpfe in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle gesichert. Am 13. und 14. Januar schießen die Brigachtaler gegen Saltendorf und Königsbach.