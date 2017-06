Regionalsport Schwarzwald SG Vöhrenbach/Hammereisenbach schaut zu und feiert

TuS Bonndorf gewinnt drittes Relegationsspiel um Aufstieg in die Kreisliga A gegen Kirchen-Hausen mit 2:1 Toren

Fußball, Relegationsspiel um Aufstieg in die Kreisliga A: TuS Bonndorf II – SG Kirchen-Hausen 2:1 (0:0). (ju) Nach dem Schlusspfiff hatte keine der beiden Mannschaften Grund zum Jubeln. Obwohl Bonndorf die Partie knapp gewann, feierte die spielfreie SG Vöhrenbach/Hammereisenbach aufgrund des besseren Torverhältnisses den Aufstieg in die Kreisliga A. 300 Zuschauer sahen im Bonndorfer Waldstadion das dritte Spiel der Relegationsrunde.

Nach der Führung der Gäste hätte Bonndorf zum Gleichstand mit der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach vier Tore erzielen müssen, brachte es in den letzen zehn Minuten aber nur noch auf zwei Treffer. Aufgrund der besseren Tordifferenz von 5:2 Toren sicherte sich die SG Vöhrenbach/Hammereisenbauch im ersten Jahr nach Gründung der Spielgemeinschaft den Aufstieg. Die gesamte Mannschaft war nach Bonndorf gereist, um die Partie der beiden Konkurrenten mitzuerleben.

Kirchen-Hausen begann mit einer defensiv ausgerichteten Taktik. Bonndorf war während der gesamten Partie spielbestimmend und hatte in der ersten Halbzeit mit einem Lattenkracher Pech. Auch die Gäste ließen vor der Pause eine Chance ungenutzt. Im zweiten Abschnitt hatte Bonndorf erneut mehr Spielanteile, war aber vor dem Gästetor zu unentschlossen. Kirchen-Hausen erzielte in Minute 64 durch Rapp den Führungstreffer. Diesen Vorsprung hielte das SG-Team bis in die Schlussphase, ehe Thurau der Ausgleich und zwei Minuten später Hertenstein das Siegtor gelang. In der Nachspielzeit gab es gegen beide Teams noch die gelb-rote Karte. Tore: 0:1 (64.) Florian Rapp, 1:1 (80.) Jannik Thurau, 2:1 (82.) Marcel Hertenstein. ZS: 300. Bes. Vork.: G-R (90.+3) TuS Bonndorf + SG Kirchen-Hausen. SR: Michael Radojevic (Dauchingen).