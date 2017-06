Regionalsport Schwarzwald SG Vöhrenbach/Hammereisenbach darf weiter hoffen

Zweites Spiel um Aufstieg zur Kreisliga A. SG Kirchen-Hausen verliert zu Hause deutlich und ist somit bereits ohne Aufstiegschance

Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, zweites Spiel: SG Kirchen-Hausen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:4 (1:3) (kat/ju) Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach darf weiterhin auf den Aufstieg hoffen. Mit einem deutlichen 4:1-Erfolg am Mittwochabend in Kirchen-Hausen wahrten die Bregtäler ihre Chance. Allerdings hat die Mannschaft es nicht mehr selbst in der Hand und muss darauf hoffen, dass die SG Kirchen-Hausen am Samstag (16 Uhr) im dritten und entscheidenden Spiel beim TuS Bonndorf II nicht höher als 1:4 verliert. Die Kirchen-Hausener sind durch die Heimniederlage bereits nach ihrem ersten Auftritt aus dem Rennen im Kampf um den Aufstieg.

Nach fünf Spielminuten war die Kirchen-Hausener Fußballwelt noch bestens in Ordnung. Spielertrainer Johannes Amann brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Kopfballtor in Führung. Doch die Antwort der Bregtäler ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später erzielte Robin Weißer den Ausgleich. Fortan bekamen die Gäste das Spiel besser unter Kontrolle und hatten auch gute Chancen. Zwei davon nutzte Torjäger Marcel Schmidt zur 3:1-Pausenführung für Vöhrenbach/Hammereisenbach.

Im zweiten Spielabschnitt war die Partie lange ausgeglichen, jedoch mit besseren Möglichkeiten der Gäste. Ein Foul im Strafraum der Kirchen-Hausener ahndete der umsichtige Schiedsrichter Schätzle mit Strafstoß. Den Elfmeter von Ali Turabi Toprak konnte Torhüter Fabian Stihl zwar noch abwehren. Doch im Nachschuss war der Vöhrenbacher zum 1:4 erfolgreich. Der Sieg der Gäste war verdient und hätte bei mehr Cleverness sogar noch höher ausfallen können.

Tore: 1:0 (5.) Johannes Amann, 1:1 (8.) Robin Weißer, 1:2 (26.) Marcel Schmidt, 1:3 (33.) Marcel Schmidt, 1:4 (76.) Ali Turabi Toprak. Schiedsrichter: Jürgen Schätzle (Schönwald). Zuschauer: 450

