Regionalsport Schwarzwald SG-Trainer Gerd Hanser: Der Aufstieg ist ein Traum

Stimmen zum Spiel zwischen Hajduk Villingen und SG Riedöschingen/Hondingen

Gerd Hanser (Trainer SG Riedöschingen/Hondingen): "Bedenkt man die Zielsetzung vor dieser Saison, hätte sich niemand den zweiten Aufstieg in Serie vorstellen können. Die Jungs haben sich durchgebissen und das absolute Optimum rausgeholt. Zweimal hintereinander aufzusteigen ist ein Traum für Riedöschingen/Hondingen. Die Mannschaft war unheimlich fokussiert und willensstärker als der Gegner."

Tim Heine (SG): "Wir hatten gehörigen Respekt vor dem Gegner, haben es aber wirklich gut gemacht. Die gesamte Mannschaft arbeitete stark gegen den Ball und ließ außer ein paar Standards wenig zu. Die Unterstützung der Fans war der Wahnsinn."

Predrag Kicic (Trainer Hajduk Villingen): "Bis zum 0:1 waren wir gleichauf. Nutzen wir in der Anfangsphase die hundertprozentige Chance, steht es 1:0 für uns. Außerdem hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen. Bei einer 2:0-Führung machen meine Jungs sicherlich nochmal zwei, dazu sind sie absolut in der Lage. Irgendwann mussten wir hinten aufmachen. Am Ende spielten wir sogar ohne Verteidigung."

Ilija Jozinovic (Hajduk Villingen): "Anfangs hat alles noch gepasst, doch dann verloren wir die Körperspannung und sind zerfallen. Nach dem 2:4 im Hinspiel hatten wir immer noch den Glauben, den Aufstieg noch zu packen. Respekt an den Gegner und viel Spaß in der Bezirksliga. Wir freuen uns auf die nächste Saison und werden wieder angreifen. Kein Spieler geht, wir haben alle verlängert."

