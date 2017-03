Regionalsport Schwarwzald SG-Trainer Gerd Hanser: "Das Torspektakel war nicht geplant"

Rückblick auf 20. Spieltag in der Kreisliga A 2. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Durch die vielen Punkteteilungen am Wochenende blieb die Tabellenspitze unverändert. Auch Tabellenführer SG Riedöschingen/Hondingen teilte beim 3:3 in Neustadt die Punkte. „So ein Torspektakel war von unserer Seite nicht geplant. Eigentlich sollten drei Auswärtstreffer zu drei Punkten reichen. Andererseits sind wir zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen“, sagt Trainer Gerd Hanser. Für ihn war der Elfmeter der Neustädter zum 3:3-Endstand „sehr zweifelhaft“. Die Ergebnisse vom Wochenende bestärken Hanser in der Einschätzung, „dass es in der Liga bis zum letzten Spieltag an der Tabellenspitze spannend bleiben wird“.

Von zwei verlorenen Punkten sprach Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren, nach dem 1:1 auf eigenem Platz gegen Bräunlingen. „Mit unserer Leistung bin ich nicht zufrieden. Gegen einen personell angeschlagenen Gegner haben wir zu wenig investiert. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir in den Köpfen nicht frei waren“, analysiert Häring. Viele Aktionen seien zu langsam vorgetragen worden. „Das war, als hätten wir mit angezogener Handbremse gespielt. Wir waren blockiert“, fügt Häring an.

Uwe Müller, Trainer des FC Bräunlingen, spricht hingegen von einem gewonnenen Punkt in Pfohren. „Wir sind mit dem letzten Aufgebot angereist und wussten um die Heimstärke von Pfohren. Wir wollten einen Punkt und den haben wir. Meine Jungs haben es gut gemacht und sich an die Vorgaben gehalten. Das Ergebnis geht in Ordnung“, ergänzt Müller. Der Übungsleiter sieht seine junge Mannschaft weiterhin auf einem guten Weg.

Ebenfalls einen Punkt nahm der FC Hüfingen im Derby gegen die DJK Donaueschingen II mit (1:1). „Ein gerechtes Ergebnis. Wir standen einmal mehr defensiv sehr gut. Entwicklungspotenzial besteht weiterhin im Spiel nach vorne. Darauf richten wir im Training den Fokus“, sagt Trainer Michael Hägele. Er bescheinigt der DJK eine große Qualität. Hüfingen steht kurz vor dem Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz, doch Hägele merkt an: „Zunächst sollten wir den Abstand zum Tabellenkeller weiter vergrößern.“

Einen Rückschlag kassierte der SV Mundelfingen bei der 0:2-Heimniederlage gegen Lenzkirch. „Wir kassieren das 0:1 aus dem Nichts. Danach war keine Resignation bei uns zu erkennen. Was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist die Tatsache, dass wir über 90 Minuten zu wenig Mut gezeigt haben und zu defensiv standen“, sagt Vorsitzender Peter Allaut. Der Sieg von Lenzkirch sei verdient gewesen, schmerze aber sehr, da der Abstand zum unteren Mittelfeld noch weiter anwachse. Allaut: „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, aber wir brauchen jetzt Punkte.“

Obwohl auf dem vorletzten Tabellenplatz stehend, ist der FC Löffingen II die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Elf von 15 möglichen Punkten sammelte die Elf von Trainer Michael Baumann ein, der bereits im November sicher war, „dass wir nicht absteigen werden“. Das jüngste 4:0 gegen Göschweiler bestätigte den Trainer. „Wir haben guten Fußball gezeigt. Es läuft gegenwärtig ausgezeichnet. Mit diesen Leistungen werden wir bald die Abstiegsplätze verlassen.“

Ein Punkt war das Minimalziel des SV Göschweiler in Löffingen, so wie beim torlosen ersten Vergleich zwischen beiden Teams. „Wir mussten frühzeitig wegen einer Verletzung auswechseln, was uns etwas aus dem Rhythmus gebracht hat“, sagt Trainer Andrzej Cytacki, der zudem die Chancenverwertung bemängelte. „Wir hätten mit 2:0 führen können. So aber haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“, fügt Cytacki an. Als sich sein Team noch vor der Pause selbst dezimiert habe, sei es schwer gewesen, die Löffinger aufzuhalten. Der Vorsprung in der Tabelle auf den direkten Konkurrenten schmolz auf sechs Punkte. „Ich wollte aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte mitnehmen. Es sind nur drei geworden. Wir wissen, dass es noch sehr schwer wird. Wir kämpfen um den Klassenerhalt“, ergänzt Cytacki.