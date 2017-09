Regionalsport Schwarzwald SG Riedöschingen/Hondingen mit großer Moral

5. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Späte Siegtreffer in Marbach und Hölzlebruck

Fußball, Bezirksliga: FC Pfaffenweiler – SV Geisingen 1:0 (0:0). Durch den knappen 1:0-Erfolg verbesserte sich der FC Pfaffenweiler auf Rang zwei der Tabelle. In einem umkämpften und ausgeglichenen Spiel sorgte der erfahrene Neuzugang Karsten Scheu (56.) für das goldene Tor der Heimmannschaft. Geisingen versuchte nach dem Rückstand noch einmal alles und erhöhte die Intensität. Ab Minute 68 mussten die Gäste mit einem Mann weniger auskommen, da ein Spieler die Ampelkarte sah. In der Schlussphase griff Schiedsrichter Ralf Schorpp noch einige Male zur gelben Karte. Tor: 1:0 (56.) Scheu. ZS: 110. SR: Schorpp (Seitingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (68.) Geisingen.

FC Gutmadingen – FC Hochemmingen 0:1 (0:1). Das Auswärtsteam fand gut ins Spiel und verzeichnete in den ersten 20 Minuten leichte Vorteile. Allmählich legte Gutmadingen zu, die Hochemminger agierten nun defensiver. Beide Seiten spielten druckvoll und hätten jeweils einen Treffer machen können. Insgesamt präsentierten sich die Gutmadinger körperlich agiler, doch der Gast hielt gut dagegen und war defensiv diszipliniert. Das 0:1 durch Markus Romer (74.) wirkte als Dämpfer für den Landesliga-Absteiger. In Minute 90 gab es dann aber die Riesen-Chance zum Ausgleich. FCH-Keeper Steven Buczma avancierte zum Matchwinner, als er einen Elfmeter parierte und damit den Auswärtsieg festhielt. Tor: 0:1 (74.) Romer. ZS: 180. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FV Marbach – FC Königsfeld 3:4 (3:2). In einer torreichen Begegnung haderten die Marbacher mit dem Schiedsrichter. Viermal pfiff er in Hälfte zwei aussichtsreiche Situationen für den Aufsteiger ab und entschied auf Abseits. In Hälfte eins ging es hin und her, was auch der Pausenstand von 3:2 zeigte. Die letzten fünf Minuten des Spieles waren dann ganz bitter für die Marbacher. Mit einem direkt verwandelten Freistoß stellte Aleksandar Novakovic (85.) auf 3:3. In der Nachspielzeit trafen die Königsfelder erneut nach einem Standard. Im Anschluss an eine Ecke netzte Lennard Stürmer zum 3:4 ein und sorgte für riesige Freude auf der Gästeseite. Es war ein glücklicher und schmeichelhafter Auswärtssieg des FC Königsfeld. Tore: 1:0 (11.) Florian Ehmann, 1:1 (13.) Tom Zepf, 2:1 (22.) Patrick Epple, 3:1 (29.) Marco Effinger, 3:2 (31.) Novakovic, 3:3 (84.) Novakovic, 3:4 (90.+2) Stürmer. ZS: 200. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

SV Hölzlebruck – SG Riedöschingen/Hondingen 2:3 (2:0). Die Gastgeber agierten in Halbzeit eins sehr effizient vor dem gegnerischen Tor. Für einen Auftakt nach Maß sorgte bereits nach vier Minuten Pascal Faller, der zum 1:0 traf. Einen schönen Spielzug krönte er mit einem Schlenzer aus 18 Metern. Der frühe Treffer gab den Hölzlebruckern nicht die Sicherheit, die man sich erwartet hätte. Trotzdem ging das Team mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Nach rund einer Stunde dann der Anschlusstreffer: Patrick Bäurer (58.) nutzte einen verunglückten Rückpass zum 1:2. Der Aufsteiger wurde stärker und kam folgerichtig zum Ausgleich. Bäurer setzte sich über außen gut durch und passte in die Mitte, wo Patrick Zolg zur Stelle war. Als alle bereits mit einer Punkteteilung rechneten, gelang dem Gast noch der ganz große Wurf. Einen Konter konnte Hölzlebruck nur mit einem Foul unterbinden. Der fällige Freistoß landete in der Mauer, doch den Abpraller setzte Marcel Meilhammer in die Maschen. Mit einer unglaublichen Energieleistung und ganz viel Moral entführte die SG nicht unverdient alle drei Zähler. Tore: 1:0 (4.) Faller, 2:0 (37.) Marc Grießhaber, 2:1 (58.) Bäurer, 2:2 (67.) Zolg, 2:3 (90.+3) Meilhammer. ZS: 100. SR: Asim Huremovic (Villingen).

SG Riedböhringen/Fützen – SV TuS Immendingen 0:2 (0:1). Die Hausherren hatten in den ersten 30 Minuten deutlich mehr vom Spiel, doch beste Gelegenheiten wurden vergeben. Mit der ersten Chance erzielte dann auf der anderen Seite Immendingen die Führung. Nach einer Flanke köpfte Dennis Martin (42.) zum 0:1 ein. Nach dem Rückstand wirkte das Heimteam verunsichert. Die Gäste gestalteten die Partie in den ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel zu ihren Gunsten. Nach knapp 70 Minuten schwächten sie sich allerdings mit einer gelb-roten Karte selbst. Aber auch in Unterzahl blieb Immendingen am Drücker und legte noch einen Treffer nach. Tore: 0:1 (42.) Martin, 0:2 (75.) Marcel Winkler. ZS: 120. SR: Stephan Niggemeier (Villingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (74.) Immendingen.

DJK Donaueschingen II – SV Überauchen 4:0 (0:0). Die Donaueschinger begannen in den ersten 25 Minuten druckvoller. Danach verloren die Gastgeber aber komplett den Faden. DJK-Torhüter Olaf Münch musste zwei Großchancen der Gäste entschärfen. Nach der Pause zeigten sich die Donaueschinger eiskalt vor dem Tor. Hendrik Hölzenbein traf nach einer Ecke zum verdienten 1:0. Mit einem Doppelpack von Peter Eibisch, der zunächst mustergültig von Allaut bedient wurde und beim 3:0 mehrere Gegner umspielte, war die Partie entschieden. Niklas Kramer traf per Konter in der Nachspielzeit zum Endstand. Tore: 1:0 (68.) Hölzenbein, 2:0 (80.) Eibisch, 3:0 (82.) Eibisch, 4:0 (90.) Kramer. ZS: 160. SR: Christian Schweizer (Oberried).

FV Tennenbronn – TuS Bonndorf 1:3 (0:2). Bonndorf dominierte die Partie schon von Beginn an. Florian Schlachter traf bereits nach fünf Minuten, nachdem er im Fünfmeter-Raum frei einschieben konnte. Nach 21 Minuten erhöhte Jonas Bernhart nach einem Eckball auf 0:2. Tennenbronn kam besser aus der Kabine und verkürzte durch Ramon Haas auch direkt auf 1:2. Patrick Hilpert, Andy Dold und Haas vergaben dann gute Chancen auf den Ausgleich. Auf der anderen Seite machte Timo Plum mit dem 1:3 nach einer Stunde alles klar. Tore: 0:1 (5.) Schlachter, 0:2 (21.) Bernhart, 1:2 (48.) Haas, 1:3 (66.) Plum. ZS: 50. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).