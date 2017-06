SG Riedöschingen/Hondingen feiert Aufstieg in die Bezirksliga - Mit Bildern und Video!

Die Spielgemeinschaft SG Riedöschingen/Hondingen gewinnt auch das Rückspiel bei NK Hajduk Villingen und schafft damit den Aufstieg. Tim Heine erzielt beide Tore.

Die SG Riedöschingen/Hondingen schaffte in der Relegation den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Nachdem die Spielgemeinschaft bereits vor einer Woche ihr Heimspiel mit 4:2 Toren gewonnen hatte, behielt die Mannschaft von Trainer Gerd Hanser auch im Rückspiel bei Hajduk Villingen mit 2:0 die Oberhand.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Tim Heine im zweiten Durchgang mit zwei Treffern in der 55. und 62. Minute für klare Verhältnisse. 650 Zuschauer sahen einen insgesamt verdienten Sieg der Spielgemeinschaft. NK Hajduk Villingen, das die Saison in der Kreisliga A, Staffel 1, als Vizemeister abgeschlossen hatte, muss zumindest für ein weiteres Jahr in dieser Spielklasse bleiben.

So feiert die SG Riedöschingen/Hondingen ihren Aufstieg: