Regionalsport Schwarzwald SG Möhringen dreimal im Finale

Jugendfußball-Bezirkspokal

Jugendfußball, Bezirkspokal Halbfinale: (ju) Die SG Möhringen hatte im Bezirkspokal-Halbfinale der Junioren gleich mehrfach Grund zum Feiern. Drei Nachwuchsteams der Spielgemeinschaft zogen in die Endspiele am Pfingstsamstag, 3. Juni, in Mundelfingen ein. Dabei gelang Möhringen bei den D-Junioren mit dem Sieg gegen den großen Favoriten FC 08 Villingen eine faustdicke Überraschung.

A-Junioren Halbfinale

SG Möhringen – SG Hochemmingen 2:4 (0:1). Im ersten Spielabschnitt konnte die SG Möhringen die Partie gegen den Tabellenführer der Bezirksliga ausgeglichen gestalten. Kurz vor der Pause erzielte Schmelzer die Führung für die Gäste. Möhringen hatte den Rückschlag nach Wiederbeginn noch nicht überwunden, was Hochemmingen zum 0:3 durch Stolz und Schmelzer nutzte. Kampfgeist und Moral zeigte Möhringen in den Schlussminuten und sorgte nach zwei Toren von Gomina für Hoffnung. Diese machte aber in der Nachspielzeit Metzger mit dem 2:4 Endstand zunichte. Tore: 0:1 (44.) André Schmelzer, 0:2 (62.) Tim Stolz, 0:3 (75.) A. Schmelzer, 1:3 +2:3 (87.+90.) Mohamed Gomina. 2:4 (90.+2) Silas Metzger. ZS: 80. SR: Valerie Baidin (Königsfeld).

Der Finalgegner der SG Hochemmingen wird am kommenden Dienstag zwischen der SG Schonach und der SG Pfohren ermittelt.

B-Junioren Halbfinale:

SG Möhringen – SG SSC Donaueschingen 4:0 (1:0). Mit einem frühen Tor überraschte Möhringen die Gäste. Bis zur Pause war die Partie ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit drückte Donaueschingen vehement auf den Ausgleich. Doch Ebertsch machte mit seinem zweiten und dritten Treffer alles klar. Buzhala stellte in der 72. Minute den Endstand her. Tore: 1:0, 2:0 +3:0 (2./ 57.+ 64.) Finn Ebertsch, 4:0 (72.) Meriton Buzhala. Zuschauer: 60. SR: Stephan Niggemeier (Villingen).

SG DJK Donaueschingen – DJK Villingen 1:2 (1:0). . Im Duell der Bezirksligisten kamen die Gastgeber besser in die Partie. Einen Angriff schloss Reich nach neun Minuten zur SG-Führung ab. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, doch beide Torhüter hielten bis zur Pause den „Kasten“ sauber. In der zweiten Halbzeit verstärkte die DJK Villingen den Druck und drehte mit einem Doppelpack die Partie. Tore: 1:0 (9.) Julian Reich, 1:1 (44.) Erik Ihl, 1:2 (45.) Tim Assmann. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Fabian Langenbacher (Wolterdingen).

C-Junioren Halbfinale:

SG Möhringen – FC Bad Dürrheim 3:0 (2:0) Schon in der ersten Halbzeit sorgten die überlegenen Gastgeber nach Toren von Uyanik und Höfler für klare Verhältnisse für die SG Möhringen. In der zweiten Halbzeit war die Heimelf weiter dominant, vergab aber weitere gute Chancen ungenützt. Kurz vor Ende der Partie erzielte Höfler den 3:0 Endstand. Tore: 1:0 (16.) Unmut-Yasar Uyanik, 2:0 + 3:0 (35. +70.) Marco Höfler. Zuschauer: 80. Schiedsrichter: Sandro Pinna (Geisingen).

SG Löffingen – SG Pfohren 1:1 (0:0) n. V. Für die Überraschung im Haslach-Stadion in Löffingen sorgten die unterklassigen Pfohrener. Nach sechs Minuten erzielte Engesser in der zweiten Halbzeit die verdiente Führung für die Gäste. Erst in den Schlussminuten konnten die Löffinger durch Venzel ausgleichen und die Verlängerung erzwingen. Pfohren hielt sich aber schadlos und freute sich am Ende über den Einzug ins Bezirksfinale. Tore: 0:1 (41.) Simon Engesser, 1:1 (69.) Eric Venzel. ZS: 50. SR: Frank Faller (Döggingen).

D-Junioren – Halbfinale

SG Möhringen – FC 08 Villingen 1:0 (0:0) SG Möhringen sorgte mit dem Sieg über den als Favoriten gehandelten FC 08 Villingen für eine große Riesenüberraschung. Den entscheidenden Treffer erzielte Christiano Jäger in der Nachspielzeit Damit belohnten die jungen Gastgeber eine starke kämpferische Leistung. T Tore: 1:0 (60.+1) Christiano Jäger. ZS: 50 . SR: Tobias Wolf (Gutmadingen).

Der Endspielgegner der SG Möhringen wird am kommenden Dienstag zwischen dem SV Hinterzarten und der SG Ewattingen ermittelt.