Regionalsport Schwarzwald SG Buchenberg/Neuhausen: Ein Parkplatz nur für den Trainer

Rückblick auf 26. Spieltag in der Kreisliga A 1. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Bei zwölf Punkten Vorsprung und noch fünf ausstehenden Spielen steht der FV Marbach kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft. Möglicherweise kann die Elf bereits am heutigen Nachholspieltag, Marbach spielt in Gütenbach, den Titel perfekt machen. Sicher abgestiegen ist indes Schlusslicht FC Gütenbach. Den FC Königsfeld II könnte am heutigen Mittwoch beim Nachholspieltag das gleiche Schicksal ereilen.

Nach dem 1:1 gegen Marbach war Martin Hettich, Trainer des FC Triberg, mächtig sauer über den Platzverweis seines Spielers Florian Qorraj kurz vor dem Pausenpfiff. „Die ganze Szene ist nicht fair abgelaufen. Es war ein ganz normaler Zweikampf zwischen zwei Spielern in der Luft. Da war keinerlei Verletzungsabsicht dabei. Die Aktion kam aus der Bewegung heraus. Ich bin nie parteiisch, aber die ganze Aktion war nicht fair. Mehr möchte ich nicht sagen.“ Hettich hofft, dass Qorraj im Saisonfinale nicht zu lange fehlen wird. Das Spiel beurteilte Hettich als leidenschaftlich. „Ein Riesenkompliment an die zehn Spieler, die danach alles gegeben haben.“

Zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen unterstreichen den Aufwärtstrend beim VfB Villingen. Der starken Leistung beim 3:3 in Marbach folgte ein 4:0-Erfolg gegen Weilersbach. „Bei uns ist jetzt zu sehen, dass die Fitness stimmt. Zudem zeigt sich, dass die Verpflichtung von Roman Rudenko als Regisseur ein Glücksgriff war. Er führte die jungen Spieler“, freut sich VfB-Trainer Antonio Szarmach. Die Serie an ungeschlagenen Spielen möchte der VfB möglichst bis zum Saisonende durchziehen. Szarmach: „Wir entwickeln uns Schritt für Schritt. In der Form werden wir schon bald die Früchte unserer Aufbauarbeit ernten.“

Genau entgegengesetzt zum VfB verliefen die jüngsten Partien beim FC Peterzell. Seit fünf Spielen wartet der Aufsteiger auf einen Sieg und ging zuletzt viermal in Folge ohne Punkte vom Platz. „Wir müssen gegenwärtig einige Leistungsträger ersetzen. Die Jungs aus der zweiten Mannschaft machen es gut. Wir haben keine Krise und ich sehe die jüngsten Spiele auch nicht so dramatisch“, sagt Trainer Giovanni Mercuri nach dem 2:5 gegen Kappel. Ein weiterer Grund sind für Mercuri die Vielzahl an Spielen. „Wir kommen gegenwärtig auf dem Zahnfleisch daher. In der vergangenen Saison hatten wir nur 20 Pflichtspiele. Das ist eine Mehrbelastung, die sich nicht einfach wegstecken lässt.“ Mercuri nutzt die Spiele auch, „um schon jetzt einiges für die kommende Saison auszuprobieren, denn da wollen wir wieder angreifen“.

Für Christoph Raithel, Trainer des FC Tannheim, ist die 2:2-Punkteteilung seiner Elf gegen Fischbach ein gerechtes Ergebnis in einer weitgehend ausgeglichenen Partie. „Drei Punkte wären mir natürlich lieber gewesen, zumal wir zweimal in Führung lagen. Da haben wir es versäumt, einen Zwei-Tore-Abstand herzustellen, mit dem die Partie möglicherweise einen anderen Verlauf genommen hätte.“ Raithel hofft nun, dass die Elf nun im nächsten Anlauf die Marke von 30 Punkten knackt, um die Abstiegszone weit hinter sich zu lassen.

Auf dem richtigen Weg sieht Udo Glander, zusammen mit Klaus Waldvogel Trainer der Sportfreuden Neukirch, seine junge Mannschaft, die allerdings um den Klassenerhalt zittert. „Unser Problem ist seit Wochen die Chancenauswertung. Wir erarbeiten uns viele Möglichkeiten, nutzen aber nur einen Bruchteil davon“, analysiert Glander. Die 40 Treffer der Sportfreunde sind der drittschlechteste Wert in der Staffel. Immerhin traf Neukirch beim jüngsten 2:2 gegen die SG Buchenberg zweimal, und das sogar nach einem 0:2-Rückstand. Glander: „Da haben wir viel Moral gezeigt, hatten aber in den ersten 30 Spielminuten schon eine Vielzahl an Möglichkeiten, um das Spiel früher in unsere Bahnen zu lenken.“ Für die Sportfreunde war es die dritte Punkteteilung in Folge. Am heutigen Mittwoch, beim Spiel gegen die punktgleichen Unterkirnacher, hofft Glander auf mehr als nur einen Zähler.

Mit den Attributen „Glück, Pech und Unvermögen“, bilanziert Hannes Feucht, Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen, das 2:2-Unentschieden seiner Mannschaft in Neukirch. Zunächst habe Schlussmann Marcus Rumi hervorragend gehalten und einen Rückstand verhindert. Dann habe mindestens zweimal das Aluminium einem weiteren Treffer der SG den Weg versperrt. Und schließlich habe die Elf beste Chancen ausgelassen. Gefreut hat sich Feucht hingegen, dass ihm ein eigener Parkplatz mit Trainer-Schild am Sportplatz ausgewiesen wurde. Feucht: „Es zeigt die Wertschätzung, die mir Eugen Amann und der Verein in Buchenberg entgegen bringen.“