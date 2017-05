Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim macht das Meisterstück

Spiele der Schwarzwälder Fußballfrauen: Team aus der Kurstadt schafft Aufstieg in Verbandsliga

Frauenfußball, Verbandsliga: SG Vimbuch/Lichtenau – Sportfreunde Neukirch 6:0 (5:0). (olg) Nichts zu holen gab es für die Gäste in Bühl. „Nach zehn Minuten war das Spiel mit den drei schnellen Toren schon entschieden“, sagte Neukirchs Trainer Dirk Huber. Neukirch wurde regelrecht überrollt: Nach Toren in der 6., 8., 10. und nach einem Eigentor in der 20. Minute stand es schnell 4:0. Kurz vor der Pause legte der Gastgeber sogar noch das 5:0 nach (41.). Bereits sieben Minuten nach der Pause sorgte die SG mit dem halben Dutzend (52.) für den Endstand und stellte in den weiteren 40 Minuten das Toreschießen ein. Durch den erneuten Sieg von Wittlingen kann Neukirch den vorletzten Platz nicht mehr verbessern, geht aber mit drei Punkten Abstand zum Schlusslicht FC Hausen i.W. in die beiden direkten „Endspiele“ gegen Hausen und Wittlingen.

Landesliga Frauen

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SG Zizenhausen/Heudorf 7:0 (4:0). Die Meisterschaft ist sicher, der Verbandsliga-Aufstieg perfekt: Die Kurstädterinnen zeigten sich wieder einmal mächtig in Torlaune und entschieden das Spiel frühzeitig. Carina Baumann (7.), Sabine Rothe (15.) und Franziska Fuchs (33.) legten die ersten drei Tore vor. Dann markierte Torjägerin Christina Brugger das 4:0 (39.). Im zweiten Durchgang legte sie noch ihr 33. Saisontor zum 6:0 nach (70.). Dazwischen und danach netzte Rothe noch zweimal in der 66. sowie 78. Minute zum 7:0-Endstand ein. „Wir freuen uns über den Meistertitel. Es war der Lohn für eine starke Saison, in der es für uns wirklich von Anfang an sensationell gut lief“, sagte SG-Trainer Klaus Stärk.

FV Marbach – TSV Aach-Linz 0:0. 8:0-Ecken, 9:0-Torchancen, am Ende sprang aber nur ein Punkt für den FV Marbach heraus. „Die Leistung war gut, unsere Dominanz über 90 Minuten erdrückend. Wir spielten auf ein Tor. Wir haben nicht eine Chance der Gäste zugelassen, die jedoch schwer zu bespielen waren. Das Ergebnis ist enttäuschend, da wir genügend Chancen hatten, um mit mindestens drei oder vier Toren zu gewinnen“, resümierte Trainer Holger Rohde. Torjägerin Madeline Baschnagel hatte Pech mit einem Lattenschuss (37.).

FC Hauingen – FC Grüningen 1:2 (1:2). Den erwartet mühevollen Arbeitssieg gab es für Grüningen beim Tabellenletzten und Absteiger. Ohne die bis Saisonende verletzte Torjägerin Denise Anders übernahm Larissa Kirch die Rolle im Angriff. In der 18. und 27. Minute traf sie im Doppelpack zum 2:0. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Rebecca Fehr auf 1:2 (39.). In der zweiten Hälfte vergaben die Grüningerinnen noch die ein oder andere Chance zum dritten Treffer. So blieb es vom Ergebnis her spannend bis zum Schluss.

SV Titisee – SV Deggenhausertal 1:1 (1:1). Gastgeber SV Titisee überraschte gegen den Tabellendritten mit einem Remis. Den frühen Rückstand (6.) der gegnerischen Torjägerin Annika Rößler mit dem 28. Saisontreffer glich Amanda Nüninghoff noch vor der Pause zum 1:1 aus (31.).