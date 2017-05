Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen steht vor Titelgewinn

Frauenfußball: Furtwangen steht als Landesliga-Absteiger fest. Verbandsligist Neukirch muss zittern

Frauenfußball, Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – FC Denzlingen 2:4 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte platzte auf beiden Seiten der Knoten im zweiten Durchgang: Nach dem Denzlinger Doppelschlag (50./52.) verkürzte Sophia Burgbacher (70.). Danach waren die Gäste sorgten die Gäste mit einem weiteren Doppelschlag (80./83.) für das 1:4. Alisa Colpi verkürzte noch auf 2:4 (90.+2).

Die Neukircherinnen müssen weiter um den Klassenerhalt zittern, da es zwei Absteiger geben kann. „Derzeit ist leider unklar, ob aus der Verbandsliga jemand in die Oberliga aufsteigen möchte“, so Staffelleiterin Ute Wilkesmann.

Landesliga: FC Grüningen – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 1:2 (1:1). Es war ein hartes Stück Arbeit für den Tabellenführer aus Bad Dürrheim, bis er die drei Punkte beim Spitzenspiel unter Dach und Fach hatte. Grüningen erwischte zunächst den besseren Start und ging früh durch Larissa Kirch in Führung. Doch postwendend schlug die SG zurück und markierte durch Franziska Fuchs das 1:1. In der Folgezeit hatten beide Seiten Möglichkeiten zur Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte SG-Torjägerin Christina Brugger mit ihrem 31. Saisontreffer für das 1:2 (59.). Die Gäste gaben den knappen Vorsprung nicht mehr aus der Hand und konnten sich nach dem Schlusspfiff noch mehr freuen, als die frohe Kunde des Ausrutschers von Niederhof in Deggenhausen bekannt wurde.

FC 07 Furtwangen – SV Litzelstetten 0:6 (0:2). Nach der Niederlage steht der Abstieg der Furtwangerinnen nach zwei Jahren Ligazugehörigkeit fest. Vor der Pause gingen die Gäste mit 0:2 in Führung (18., 29.) und legten direkt nach dem Wechsel das 0:3 nach (48.). Drei Tore innerhalb von nur fünf Minuten (64., 66., 69.) schraubten das Ergebnis auf das halbe Dutzend hoch.

SG Zizenhausen/Heudorf – SV Titisee 1:2 (0:1). Der erste Sieg 2017 ist perfekt nach fünf Versuchen und erstmals holte Titisee wieder einen Dreier, nachdem dies zuvor nur einmal in zehn Begegnungen gelungen war. Die beiden Treffer erzielten Amanda Nünninghoff zum 0:1 (44.) und Cindy Balzereit (76).

Die Partie SV Nollingen – FV Marbach musste aufgrund der starken Regenfälle abgesagt werden. Nachholtermin ist nun Donnerstag, 25. Mai, (Christi Himmelfahrt) um 16 Uhr.