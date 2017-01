SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen gewinnt Ladies-Cup in souveräner Manier

Gastgeberinnen Turniersieger in der Salinensporthalle

Hallenfußball: (lh) Die SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen wurde Turniersieger beim HW-Link Ladies-Cup in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle. Der Gastgeber gewann das Finale klar mit 6:1 gegen die TSG Wittershausen. Im Spiel um Platz drei siegte der SV Titisee mit 5:1 gegen den SV Worblingen.

Die SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen zeigte von Beginn, dass sie in diesem Jahr den Pott holen will. In Abwesenheit des letztjährigen Gewinners, VFL Herrenberg, wurde die SG ohne Verlustpunkt Gruppenerster vor Worblingen. In der zweiten Gruppe setzte sich Wittershausen ebenfalls ohne Punktverlust durch. Zweiter dieser Gruppe wurde der Landesligist aus Titisee.

Im ersten Halbfinale standen sich dann der Gastgeber und Titisee gegenüber. Gleich zu Beginn gingen die Gäste in Führung, die SG-Damen aber postwendend ausglich. Doch Titisee legte mit zwei Treffern nach. In den letzten vier Spielminuten sorgten Christina Brugger und Sabine Rothe für den Ausgleich. Wenige Sekunden vor der Schlusssirene erzwang Sabine Rothe noch den Siegtreffer, der die SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen ins Finale führte.

Im Finale waren schnell die Vorteile auf der Seite der SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen. Auch hier zeigten die Spielerinnen um Kleinhans, Rothe und Brugger ihre Klasse und holten sich souverän den Siegerpokal. Die Damen des FV Marbach belegten Platz fünf vor dem FC Unterkirnach und der SG Obereschach/Kappel/Mönchweiler. Das Schlusslicht bildete die deutlich höher eingeschätzte SG Wittlingen/Wollbach.

Zur besten Torhüterin des Turniers wurde Sahra Höller (Unterkirnach) und zur besten Spielerin Sine Mayer (Wittershausen) gewählt. Torschützenkönigin wurde Christina Brugger.

Beim Ladies-Cup wurde von den Frauen-Mannschaften toller Sport geboten, wobei das Klassengefälle innerhalb des Turniers deutlich sichtbar wurde. Erfreulich waren der Zuschauerzuspruch und die klasse Stimmung während des Nachtturnieres.