SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen das Überraschungs-Team

Rückblick auf die erste Saisonhälfte der höherklassigen Frauen-Teams aus dem Schwarzwald

Fußball, Verbandsliga Frauen: Seit zehn Jahren spielen die Sportfreunde Neukirch in der Verbandsliga mit, in der laufenden Runde erstmals als einziger Verein aus dem Bezirk Schwarzwald. Nun müssen auch die Fußballerinnen aus Neukirch als Tabellenvorletzter um den Klassenerhalt bangen. Spielausschussvorsitzender Thilo Bärmann meint nach der ersten Saisonhälfte: „Wir hatten eine herausragende Vorbereitung. Das junge Team zieht super mit, musste jedoch während der Runde in einigen Spielen gegen Top-Teams Lehrgeld zahlen. Enorm wichtig war der 4:2-Erfolg im letzten Heimspiel gegen Wittlingen-Wollbach. Dieser wird uns nochmal einen Schub für die Rückrunde geben.“ Bärmann gibt sich zuversichtlich: „Wir sind seit vielen Jahren im Abstiegskampf erprobt und werden bis zum letzten Spiel alles geben.“ Das Team um Cheftrainer Dirk Huber mache einen tollen Job. Natürlich wiegt der Abgang von Sabrina Löffler, einer der besten Verbandsliga-Torhüterinnen, schwer. Doch ihre Nachfolgerinnen haben sich zuletzt enorm gesteigert. Bärmann: „Wir blicken optimistisch in die Zukunft.“ Der Kader bleibt zusammen und wird mit einigen Talenten aus den eigenen Reihen aufgestockt.

Landesliga Frauen

In der Landesliga spielen fünf Mannschaften aus dem Bezirk Schwarzwald, die sich in der Tabelle sowohl im Meisterrennen als auch Abstiegskampf befinden.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen: Der Aufsteiger, der an der Landesliga-Tabellenspitze überwintert, überraschte mit seinem starken Offensiv-Dreieck Christina Brugger (21 Tore), Marisa Brown-Schlenker (8) und Franziska Fuchs (5) die Konkurrenz. Dieses Trio war der Motor bei den Kurstädterinnen und an fast allen 40 Treffern des Teams beteiligt. Trainer Klaus Stärk zieht eine positive Zwischenbilanz: „Nach zweimaligem Aufstieg wollten wir uns ersteinmal etablieren. Dass die Vorrunde so erfolgreich verlief, kam unerwartet. Spielerisch gibt es noch Defizite, die wir in der Rückrunde abstellen möchten. Wir wollen uns in kleinen Schritten weiterzuentwickeln.“ Positiv war für Stärk die Stärke in der Offensive: „Wir erspielen uns viele Torchancen und konnten relativ viele davon nutzen.“ Im Titelrennen erwartet der SG-Trainer bis zum letzten Spieltag Spannung. In der Rückrunde ist Sabine Rothe wieder dabei und Pia Buccelli kommt nach ihrer langwierigen Verletzung zurück.

FC Grüningen: Der Verbandsliga-Absteiger spielte als Tabellendritter dank des besten Angriffs der Liga um Denise Anders (13 Treffer) eine starke erste Saisonhälfte. Trainer Matthias Limberger kommentiert den bisherigen Saisonverlauf mit folgenden Worten: „Aufgrund vieler Verletzungen standen nur in zwei Partien alle Spielerinnen zur Verfügung. Daher sind wir mit der Vorrunde sehr zufrieden. Die Mannschaft setzt unsere Spielidee sehr gut um und erarbeitet sich viele Chancen. Defensiv müssen wir noch stabiler stehen.“ Personell gibt es Veränderungen: Sabrina Pascariello (Ziel unbekannt) geht, dafür kommen Polizei-Studentin Annika Karim (Raum Mainz) sowie Eileen Bossick (zurück vom FV Marbach).

FV Marbach: Die Mannschaft erwischte auch im dritten Landesligajahr einen schlechten Saisonstart. Trainer Holger Rohde ist enttäuscht: „Platz acht ist alles andere als zufriedenstellend und entspricht nicht unserem wahren Leistungsvermögen. In jedem Spiel fehlten vier bis acht Spielerinnen. So kann sich kein Team richtig einspielen.“ Madeline Baschnagel (12) und Valeria Chiarelli (5) erzielten bislang den Löwenanteil der 30 Marbacher Treffer. Personell gibt es bei Marbach einige Veränderungen: Justine Albrecht (Auslandsreise) und Eileen Bossick (zurück zum FC Grüningen) stehen nicht mehr zur Verfügung, dafür Neuzugang Marleen John (SV Bad Buchau) sowie Linda Ganter (Hand-OP) und Leistungsträgerin Veronika Sieber, die fast die komplette Vorrunde beruflich in Singapur weilte.

FC Furtwangen: Trainer Norbert Staudt muss auch im zweiten Jahr um den Ligaerhalt zittern. „Uns war nach den Abgängen von Torjägerin Sophia Burgbacher und Carina Dorer klar, dass wir gegen den Abstieg spielen werden. Unser Kader ist zu klein, um solche Ausfälle zu kompensieren. In der Rückrunde muss die Torausbeute besser werden. Auch spielerisch müssen wir uns steigern.“ Alina Bobinger beendet ihr Studium und wechselt zurück zum FC Augsburg.

SV Titisee: Der Verbandsliga-Absteiger blieb bislang hinter seinen Möglichkeiten. Der personelle Umbruch der vergangenen zwei Jahren führte aktuell mit 19 Punkten auf den sechsten Platz. Dank des Sieges in Furtwangen vor der Winterpause hat sich das Team von Trainer Georg Hahn von den Abstiegsplätzen etwas lösen können.

Torjägerinnen Frauen

Verbandsliga:

14 Tore: Jessica Gladis (ESV Freiburg)

13 Tore: Patrizia Koch (SG Vimbuch)

Maike Landauer (FC Freiburg-St.Georgen)

8 Tore: u.a. Melanie Löffler (Neukirch)

7 Tore: u.a. Sophia Burgbacher (Spfr. Neukirch)

Landesliga:

23 Tore: Annika Rößler (SV Deggenhausertal)

21 Tore: Christina Brugger (SG Bad Dürrh./Oberb.)

13 Tore: Denise Anders (FC Grüningen)

12 Tore: Madeline Baschnagel (FV Marbach)

8 Tore: u.a. Marisa Brown-Schlenker (SG Bad Dürrheim/Oberbald.), Charlotte Kuck (FC Grüningen)

7 Tore: u.a. Birgit Riesle (FC 07 Furtwangen)

5 Tore: u.a. Valeria Chiarelli (FV Marbach), Franziska Fuchs (SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen), Selina Vöhringer (SV Titisee)

4 Tore: u.a. Cindy Balzereit, Sophia Malaaoui, Amanda Nünninghoff, Steffi Preisendanz (alle SV Titisee), Annemarie Gnielinski (FC Grüningen)

Bezirksliga:

8 Tore: Patricia Borho (FV Tennenbronn)

7 Tore Daniela Huber (FC Riedöschingen), Paula Stulz (TuS Bonndorf)

6 Tore: Lisa Fehrenbach (FC Triberg), Lisa Limberger (FC Pfohren), Jessica Schulz (FC Wolterdingen).

5 Tore: Sarah Katz (SG Obereschach/Kappel/Mönchweiler), Lisa Hils (FV Tennenbronn), Claudia Wachner (FC Pfohren)

Kreisliga A Staffel 1:

10 Tore: Tamara Kehl (FC Weizen)

9 Tore: Leni Reinemann (FV Marbach II), Maike Petz (SG Kirchenhausen), Julia Azevedo (FC Bräunlingen)

8 Tore: Johanna Krempp (FC Weizen)

7 Tore: Annika Miller (FC Bräunlingen), Nicole Renz (FC Hüfingen)

Kreisliga A Staffel 2:

7 Tore: Hyra Rusatemi (SV Titisee II)

5 Tore: Melanie Schülein (SV Titisee II)

4 Tore: Emily Heiser (FC Dauchingen), Lorena Kienzler (SV Hammereisenbach)

Kleinfeld 7er:

16 Tore: Katja Köpfer (SV Titisee III)

14 Tore: Maritta Kienzler (SV Titisee III)

13 Tore: Lena Stockburger (FC Unterkirnach)

11 Tore: Katharina Hackenbruch (FC Unterkirnach), Anna Henninger (FC Unterkirnach), Lena Vogt (FC Bernau), Manuela Winterhalder (SV Titisaee III)