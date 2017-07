Regionalsport Schwarzwald SERC-Fans sollen Flagge zeigen

Schwenninger Wild Wings starten Aktion

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings starten eine ganz besondere Aktion. Ab dem 5. August beim öffentlichen Eistraining wird der DEL-Klub insgesamt 2000 Autofahnen verteilen. Diese können sich alle Fans an verschiedenen Tagen und Standorten gratis sichern und an ihrem Auto befestigen.

Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. Neben einer Dauerkarte der Schwenninger Wild Wings für die Saison 2017/18 winken unter anderem Einkaufsgutscheine, eine Brauereibesichtigung, ein Auto für ein Wochenende, eine Jahresmitgliedschaft in einem Fitnessstudio, sowie ein Wellnesstag in Bad Dürrheim. Als Hauptpreis lockt ein Fanpaket inklusive Vip-Karten für ein Heimspiel der Wild Wings. „Lange Monate ohne Eishockey liegen hinter uns und wir freuen uns alle schon auf die neue Saison. Wir hoffen, dass so viele Fans wie möglich Flagge zeigen für den Eishockey-Standort Schwenningen«, sagt Oliver Bauer, Leiter der Geschäftsstelle der Wild Wings.

In der gesamten Region werden die Autofahnen vom 5. August bis zur Saisoneröffnungsfeier am 26. August an verschiedenen Standorten verteilt. Eine Woche vor dem Saisonstart werden die Preise an insgesamt fünf Aktionstagen verlost. Weitere Infos im Internet: wwww.wildwings.de