Russisch Roulett beim Bodenwälder

Sieger Achim Mayer fuhr mit Ski von Wilfried Straub. Beatrix Straub Schnellste bei den Damen

Ski Alpin: Beim 21. Bodenwaldrennen in Schönenbach wurde russisch Roulett gespielt: Für Achim Mayer funktionierte die Zeitnahme nicht richtig. Dementsprechend wurde ihm von der Jury des Ausrichters des legendären Abfahrtslaufes, dem Förderverein der Sportfreunde Schönenbach, eine zweite Startmöglichkeit angeboten. Doch Mayer lehnte zunächst ab. Aber Wilfried Straub, bis dato mit einer Zeit von 2:08,35 Minuten schnellster und schon mehrfacher Sieger auf der über zwei Kilometer langen und über 200 Höhenmeter Differenz aufweisenden Strecke, bot dem „Pechvogel“ an, seinen bekanntlich immer gut präparierten Ski für dessen zweiten Start zu nehmen.

Gesagt getan: Achim Mayer ließ sich überreden, ging nochmals hinauf in den Bodenwald und sorgte für eine faustdicke Überraschung: Mayer hatte eine Endzeit von 2:07,17 Minuten und war damit um 1,18 Sekunden schneller als Straub. Und dies, obwohl Mayer bei der Zwischenzeit noch 1,22 Sekunden gegenüber dem bis dato Schnellsten zurückgelegen hatte. Diesen „Krimi“ auf Skiern kommentierte Wilfried Straub (2:08,35), nachdem sich die erste Aufregung unter den außergewöhnlich vielen Zuschauern gelegt hatte, gelassen und sein Ärger war fast schon verflogen.

Allerdings, und das wurde im feinen Unterton deutlich, dieses russische Roulett hat auch den Sieg für das Straub-Team in der Mannschaftswertung gekostet. Auf der anderen Seite aber auch die Genugtuung für Straub, dass sein Griff in die Wachskiste der absolut beste war. Schon beim Aufstehen am Sonntag und dem Blick aus dem Fenster wusste der Wachsspezialist, welche Pflege den Ski „absolut schnell macht“: Es war sonnig und hatte etliche Plusgrade. Bekanntlich zieht am Spätnachmittag der Schnee wieder an und macht ihn für Spätstarter schnell.

Und was meinte der Sieger Achim Mayer nach dem Husarenritt: Beim ersten Lauf lief sein Ski auf der Flachstrecke so miserabel, dass Stockeinsatz erforderlich wurde. Und weiter bemerkte er, dass Servicemann Wilfried Straub der Sieg im Präparieren der Skier gebührt. Ein großes Kompliment, das noch mit den Worten unterstrichen wurde, dass Straub mit seinem Angebot das Risiko einging, den Sieg noch zu verlieren.

Bei allen Diskussionen ging fast unter, dass die Herren der Jahrgänge 1976 und älter diesmal die vordersten Plätze dominierten. Ob es wohl daran lag, dass wieder auf der Originalstrecke aus den Gründungsjahren des “Bodenwälders“ in den 80igern – allerdings beim Sprung etwas entschärft aber bestens präpariert – gefahren wurde? Jedenfalls belegte Paul Ketterer aus Rohrbach Rang drei (2:10,17) und Dietmar Dengler aus Oberprechtal (2:10,57) den vierten Platz.

Dann kam auch schon die Siegerin bei den Damen mit der einheimischen Beatrix Straub, welche die Strecke in 2:20,0 Minuten zurücklegte. Aufhorchen lässt die Zeit von Jana Siedle, eine neue jugendliche Schönenbacherin im Startfeld der 38 Teilnehmer, welche mit 2:40,03 zweitschnellste Läuferin war und im Gesamtklassement Rang 15 belegte. Ihr folgte Annika Schartel aus Gütenbach (2:48,59). Siehe auch Ergebnisse