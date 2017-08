Regionalsport Schwarzwald Russen zu stark für Wild Wings

Schwenningen unterliegt Novgorod mit 0:3 Toren. Starke Leistung von Torhüter Dustin Strahlmeier

Eishockey: Schwenninger Wild Wings – Torpedo Nizhny Novgorod 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). (daz) Ein Spiel klar gewonnen, eine Partie verloren: Das war die Bilanz der Wild Wings beim Bodenseecup in Kreuzlingen. Dem 6:1-Erfolg gegen Zweitligist Ravensburg Towerstars am Freitag folgt einen Tag später an gleicher Stelle eine 0:3-Niederlage gegen den KHL-Klub Torpedo Nizhny Novgorod.

Da sowohl die Schwenninger als auch Novgorod ihre Partien am Vortag gewonnen hatten, avancierte das Duell zwischen beiden Teams zum erhofften Endspiel beim Bodenseecup. „Wir wollen den Schwerpunkt auf das Spiel mit der Scheibe legen“, hatte SERC-Trainer Pat Cortina vor dem Turnier als Losung für seine Mannschaft ausgegeben. Letztlich war der Vergleich mit den Russen auch eine gute Schule in Sachen Härte, denn die Zweikämpfe wurden rustikal geführt.

Die erste Chance hatte Novgorod. Der tschechische Nationalverteidiger Tomas Kundratek luchste Schwenningens Abwehrspieler Kalle Kaijomaa den Puck ab, brachte ihn aber nicht an SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier vorbei. Auf der Gegenseite scheiterte Tobias Wörle nur knapp. Obwohl der KHL-Klub aus Novgorod ein hohes Tempo anschlug, hielten die Schwenninger auch in Sachen Schnelligkeit gut dagegen. In der Schlussphase des ersten Drittels drehten die Russen noch stärker auf, doch die Schwenninger hielten ihren Kasten auch dank einer starken Leistung von Torhüter Dustin Strahlmeier sauber. Die 500 mitgereisten Schwenninger Fans war sehr zufrieden mit ihrer Mannschaft.

Die Null stand allerdings nicht mehr lange, denn Torpedo ging zu Beginn des Mitteldrittels durch eine feine Einzelaktion von Denis Parshin in Führung (22.). In Minute 26 hatte Markus Poukkula den Ausgleich auf dem Schläger, doch Torpedo-Torwart Stanislav Galimov war zur Stelle. Dann folgte die große Chance für den SERC, in doppelter Überzahl auszugleichen. Das 5:3-Powerplay führte aber nicht zum erhofften Erfolg. Stattdessen erzielten die Russen das 2:0. Erneut war der 31-jährige Neuzugang Parshin gegen Strahlmeier erfolgreich. Der Klub aus der Kontinental Hockey League ging nach zwei Drittel mit einer verdienten 2:0-Führung in die letzte Pause.

Die Anfangsphase des dritten Abschnitts mussten die Wild Wings in doppelter Unterzahl überstehen. Die Russen hatten immer wieder gegen Schlussmann Strahlmeier nachgestochert. SERC-Verteidiger Jussi Timonen rächte seinen Keeper und musste dafür auf die Strafbank. Diese Entscheidung versetzte wiederum SERC-Trainer Pat Cortina in Rage, was Schwenningen noch mal eine kleine Bankstrafe bescherte. Auch in dieser brenzligen Situation zeigte Strahlmeier einige Glanzparaden. Doch dann war es wieder der bärenstarke Parshin, der sein drittes Tor gegen die Schwenninger erzielte.

Wenig später agierten die Wild Wings in Überzahl, doch Torpedo-Schlussmann Galimov ließ keinen Treffer zu. Auch in dieser Szene haderten die Schwenninger mit den kleinlich pfeifenden Schiedsrichtern. Schließlich mussten auch noch zwei Russen auf das Sünderbänkchen. Die Schwäne versuchten alles, doch das Runde wollte nicht ins Eckige. Obwohl den Schwenningern gegen Novgorod kein Treffer gelang, applaudierten die SERC-Fans ihrer Mannschaft nach der Schlusssirene lautstark. Schließlich war der Gegner an diesem Tag von einem besonderen Kaliber.

Tore: 0:1 (22.) Parshin, 0:2 (39.) Parshin, 0:3 (45.) Parshin. Strafen: Novgorod 18, Schwenningen 14 Minuten. Zuschauer: 1005.