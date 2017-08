Regionalsport Schwarzwald Rund um die Fußball-Landesliga: Schnelles Comeback von Sauter

Erster Spieltag liefert einige Erkenntnisse

Fußball-Landesliga: Nur dem FC Schonach und FC 08 Villingen II gelang es von den sieben Schwarzwälder Landesligisten am ersten Spieltag, die maximale Punktzahl einzufahren. Die große Überraschung war sicherlich die Niederlage von Titelfavorit SC Pfullendorf in Walbertsweiler.

Der FC Schonach ist mit einem Paukenschlag gestartet. Das 5:0 gegen den SC Markdorf hatte sicherlich keiner auf der Rechnung. „Natürlich bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe aber auch genügend Ansatzpunkte gesehen, die es zu verbessern gilt“, resümiert Trainer Enrique Blanco. So hat ihm in den ersten 45 Minuten das Passspiel nicht gefallen. Auch habe seine Elf teilweise zu hektisch agiert. Erst nach dem Seitenwechsel sah Blanco ein Spiel, wie er es sich wünscht. „Wir werden jetzt nicht abheben. Wir haben eines von 30 Spielen absolviert. Wer sich jetzt wie ein kleiner König fühlt, wird sich schnell auf der Bank wiederfinden. Wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf, bei dem einige andere Spieler auf ihre Chancen lauern“, fügt Blanco an. Grundsätzlich glaubt er seine Mannschaft so erfahren genug, dass sie den ersten Sieg richtig einordnen wird. Die Nagelprobe steht am kommenden Wochenende beim SC Konstanz an.

Einer ganz jungen Mannschaft vertraute Marcel Yahyaijan, Trainer des FC 08 Villingen II, im Stadtderby bei der DJK Villingen. Mit dem 3:0-Erfolg enttäuschten die Youngster den neuen Coach nicht. „Wir haben ein laufintensives Spiel gezeigt und gut gegen den Ball gearbeitet. Zudem standen wir defensiv sehr sicher und haben der DJK keine zwingende Chance ermöglicht. Das hat mir gefallen“, bilanziert Yahyaijan. Steigerungspotenzial sah der Trainer bei der Chancenauswertung. „Da ist noch viel Luft nach oben. Wir können es uns viel einfacher machen, wenn wir unsere Möglichkeiten noch konsequenter ausspielen und besser abschließen“, fügt der Trainer an. Unterm Strich habe die Elf die guten Eindrücke aus den Vorbereitungsspielen bestätigt. Nur für 20 Minuten war Tijan Jallow im Spiel. Kurz zuvor eingewechselt, musste der Akteur schnell wieder verletzt vom Platz. „Er hat einen Schlag auf das Knie bekommen. Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass er lange fehlen wird“, ist Yahyaijan zuversichtlich.

Trotz der 0:3-Pleite gegen den Stadtnachbarn herrschte bei den Spielern der DJK Villingen keine Niedergeschlagenheit. „Wir haben das Spiel gleich danach in der Kabine ausgewertet. Da hat keiner von den Jungs den Kopf hängen lassen. Wir waren auch keine drei Tore schlechter“, sagt Co-Trainer Michael Burow. Schon nach vier Minuten lag die DJK zurück und musste zwangsläufig taktisch etwas ändern. „Wir hatten ein paar gute Spielzüge dabei, sind aber nicht in Abschlusspositionen gekommen. Daran müssen wir noch arbeiten“, ergänzt Burow. Dass acht Stammspieler fehlten, will Burow nicht unerwähnt, es aber nicht als Ausrede gelten lassen. So hatte sich Mario Gißler noch am Vormittag verletzt und fiel aus. Unterm Strich kann Burow Cheftrainer Ralf Hellmer einiges mitteilen, was in dieser Woche auf dem Trainingsplan stehen sollte. Hellmer ist inzwischen aus dem Kurzurlaub zurück.

Für Olaf Kurth, Co-Trainer der DJK Donaueschingen, war das 1:1-Unentschieden gegen den starken Aufsteiger Überlingen eine gerechte Punkteteilung. Um mehr mitzunehmen, fehlte Kurth der Druck nach vorne. „Hieran müssen wir arbeiten. Schon aus dem Mittelfeld muss mehr kommen“, sagt Kurth. Ein Lob erhielten Christoph Erndle und Tobias Wild, die im Offensivbereich ihre Aufgaben gut lösten. Unterdessen dürfen sich die Donaueschinger über eine Verstärkung freuen. Sebastian Sauter, der im Juni zum Verbandsligisten Rielasingen gewechselt war, schlug schon wenige Wochen später den Rückwärtsweg ein. Kurth: „Er wollte wieder für uns spielen. Rielasingen ist uns sehr entgegengekommen. Die Freigabe traf am Freitag wenige Stunden vor dem Spiel ein. Als Allrounder ist Sebastian für uns sehr wertvoll. Wir freuen uns, dass er die Saison für uns spielen wird.“

Beim 1:1 gegen Hilzingen musste der FC Löffingen über eine Halbzeit in Unterzahl spielen. „Vor diesem Hintergrund kann ich mit dem Punkt leben. Natürlich haben wir drei, vier gute Chancen liegen lassen, aber auch Hilzingen hatte zumindest noch eine gute Möglichkeit“, resümiert Trainer Tim Heine. Er habe von seiner Elf weitgehend das gesehen, was er sehen wollte. Anderseits nimmt Heine als Erkenntnis mit: „Wir hatten noch einige Baustellen zuviel, um drei Punkte zu holen.“ Immerhin standen Kevin Hoheisel und Florian Isele kurzfristig wieder zur Verfügung. Beide spielten jeweils 45 Minuten. Da Peter Beha und Benjamin Gaudig ihre Spielsperre nun hinter sich haben, sollte Heine offensiv wieder mehr Möglichkeiten haben. „Wenn wir zwischenzeitlich das 2:0 machen, ist das Spiel sicherlich entschieden. Wir wissen nun, woran wir diese Wochen zu arbeiten haben“, ergänzt der Löffinger Trainer.

Trotz einer 1:0-Führung musste sich der FC Furtwangen in seinem Auftaktspiel bei der SG Dettingen mit 1:2 Toren geschlagen geben. „Wir sind mit dem letzten Aufgebot angereist. Dafür hat sich die Mannschaft beachtlich geschlagen. Für uns wäre mehr drin gewesen, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten“, sagt Thomas Losch, sportlicher Leiter in Furtwangen. Bester Furtwanger war nicht nur seines Treffers wegen Steffen Holzapfel. „An ihm werden wir noch viel Freude haben“, ist Losch vom Zugang überzeugt. Bitter war für die Furtwanger die Rote Karte für Lukas Schmitz. Dadurch werden die Personalsorgen noch größer. Losch: „Die Karte war berechtigt. Es war eine Notbremse.“ In dieser Woche kehren sieben, acht Spieler aus dem Urlaub zurück, sodass Furtwangen am zweiten Spieltag gegen Salem mehr personelle Alternativen zur Verfügung haben wird. Für Schmitz wird Marcel Ambs in die Mannschaft zurückkehren.

Mit einer 0:5-Packung kehrte Aufsteiger SV Obereschach von seiner Landesliga-Premiere aus Frickingen zurück. „Das Ergebnis klingt brutal. Allen fünf Gegentore gingen klare Fehler voraus. Hier müssen wir schneller denken und bessere Lösungen finden. Wir kassieren viel zu einfache Gegentreffer“, nimmt Trainer Mario Bibic aus der Partie als Erkenntnisse mit. Er sah aber auch gute Ansätze, ja sogar eine Chance, um selbst in Führung zu gehen. „Wir müssen uns in allen Bereichen steigern. Vielleicht ist das 0:5 sogar besser als ein 0:1. Jeder hat gesehen, dass wir in einer anderen Liga spielen, in der Fehler gnadenlos bestraft werden. Wir müssen jetzt schnell lernen und es besser machen. Es gibt keine Ausreden mehr“, ergänzt Bibic. Er glaubt indes nicht, dass die hohe Niederlage ein Stimmungsdämpfer darstellen kann. Schon jetzt sei die Vorfreude auf das erste Heimspiel gegen Löffingen groß.