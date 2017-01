Rund um den Fußball im Schwarzwald

Neues vom SV Überauchen, FC Hochemmingen, SV Obereschach und FC Gütenbach

SV Überauchen

Pascal Stoll greift nach langer Pause wieder an

Fußball: Bezirksligist SV Überauchen hat für die zweite Saisonhälfte zwei neue Spieler gewonnen. Nach langer Verletzungspause versucht Pascal Stoll ein Comeback beim Tabellenelften. Stoll spielte in der Vergangenheit schon mehrfach für Überauchen, so auch einst in der Landesliga. Stoll fühlt sich aktuell wieder in einer guten Verfassung und will um einen Platz in der Mannschaft kämpfen. Ebenfalls neu im Team der Trainer Frank Albrecht und Sigurd Bickmann ist Andre Cellier, der vom A-Kreisligisten VfB Villingen gekommen ist. Der Allrounder soll mit Beginn der Vorbereitung, diese startet am 31. Januar, intensiv getestet werden. Abgänge gibt es keine. (daz)

FC Hochemmingen

Janik Greguric verstärkt Bezirksligisten

Fußball, Bezirksliga: Wenn der FC Hochemmingen am 3. Februar in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte einsteigt, ist mit Jannik Greguric ein neuer Spieler dabei. Er gehörte bereits im Herbst zum Kader, kam jedoch wegen des zu spät eingereichten Wechsels nicht zum Einsatz. Greguric kam seinerzeit aus der A-Jugend der DJK Villingen. Nun will der Mittelfeldspieler aus der bekannten Bad Dürrheimer Volleyball-Familie seine Chance nutzen, zumal Hochemmingens Trainer Roland Waldraff sich einiges von dem Youngster verspricht. „Er bringt technisch einiges mit. Wir werden ihn in der Vorbereitung testen. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen.“ Greguric weilte zuletzt im Ausland. Hochemmingen ist aktuell Tabellendritter. (daz)

SV Obereschach

Zwei Neuzugänge aus Villingen

Fußball, Bezirksliga: Der SV Obereschach hat für die zweite Saisonhälfte zwei neue Spieler gewonnen. Vom FC 08 Villingen kommt Nailton Heringer. Der 20-Jährige kam im Herbst in sieben Landesligaspielen für den FC 08 zum Einsatz. Zweiter Zugang ist Oguzhan Yildiz von der DJK Villingen. Yildiz kam in der aktuellen Saison bisher 15 Mal in der Kreisliga-Elf der DJK zum Einsatz, wobei er sechs Tore erzielte. „Zwei Spieler, die uns noch mehr Möglichkeiten eröffnen“, sagt Trainer Mario Bibic. Am 30. Januar ist die ersten Trainingseinheit beim Bezirksliga-Spitzenreiter. (daz)

FC Gütenbach

Neues Trainerduo beim Kreisligisten

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der FC Gütenbach hat die offene Trainerfrage für die zweite Saisonhälfte geklärt. Als gleichberechtigtes Trainerteam werden Pascal Schiller und Thomas Eschle fungieren. Schiller hatte die Elf bereits in den letzten Spielen vor der Winterpause trainiert. Da Schiller aktuell verletzt ist und wohl in den ersten Punktspielen nicht selbst zum Einsatz kommen wird, verlängert er seine Tätigkeit als Coach. Eschle war langjähriger Vizechef in Gütenbach und bringt Erfahrungen als Trainer mit. „Mit dem Duo haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Wir geben nicht auf und wollen als ersten Schritt die Rote Laterne abgeben“, sagt Vorstandsmitglied Sebastian Weiß. Außerdem gibt es drei Rückkehrer. Oliver Waldvogel und Tobias Herrmann kommen vom Landesligisten FC Furtwangen und Patrick Schwär aus Simonswald. (daz)