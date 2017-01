Rückschlag für FC Furtwangen

Testspiel gegen SV Hausach fällt aus

Fußball: (daz) Bereits am Mittwoch wurde vom SV Hausach das für Samstag geplante Freundschaftsspiel gegen den Landesligisten FC Furtwangen abgesagt, da in Hausach die Platzverhältnisse keinen Fußball zulassen. „Das ist ärgerlich, denn wir brauchen Spiele“, sagt Furtwangens Trainer Markus Knackmuß, der am Dienstag mit seiner Elf in die Vorbereitung einstieg. Co-Trainer Matthias Vollmer hatte zuvor in Eigenregie in Furtwangen eine Fläche von50 x 50 Metern vom Schnee geräumt, um der Mannschaft bessere Bedingungen zu verschaffen. Da aktuell kein Gegner zur Verfügung steht, hat Knackmuß für Samstagmorgen eine Übungseinheit angesetzt. Bis auf Jan Meier, der aus dem Ausland zurückkehrte, gibt es keine Winter-Neuzugänge.