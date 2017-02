Regionalsport_Schwarzwald Rucksacklauf auf verkürzter Strecke

Skilanglauf von Hinterzarten zum Belchen. Kein Rennen auf Originalstrecke möglich

Skilanglauf: (ju) Nach einjähriger Unterbrechung findet am Samstag der Rucksacklauf wieder statt. Die aktuelle Schneelage lässt jedoch kein Rennen auf der Originalstrecke über 100 Kilometer von Schonach an den Belchen zu. Auch die kleine Strecke über 60 Kilometer von Schonach nach Hinterzarten kann wegen zu geringer Schneedecke nicht ausreichend präpariert werden.

Deshalb haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, den traditionellen Langlauf-Wettbewerb in verkürzter Form auf der Fernskiwanderweg-Teilstrecke Hinterzarten, Rinken, Feldberg, Todtnauer Hütte, Notschrei, Wiedener Eck, Hohtann, Belchen-Multen anzubieten. Im Bereich Hohtann werden die Rundloipen Försterspur und Kostloipe noch dazu genommen. Damit sind 50 Kilometer zu bewältigen. Auch auf den Rucksack wird nicht verzichtet, da nur zwei Teestellen am Notschrei und Hohtann eingeplant sind. Die Staffel-Wertung kann allerdings nicht angeboten werden. Diese Teilnehmer sollten sich neu anmelden.

Gestartet wird der verkürzte Rucksacklauf um 8.30 Uhr bei der Sporthalle Hinterzarten, wo bereits ab 7.30 Uhr in der Sporthalle die Startnummernausgabe erfolgt. Zielschluss in Belchen-Multen ist um 13.30 Uhr. Das Startgeld beträgt bis einschließlich heute, Donnerstag, 25 Euro und ab Freitag 30 Euro. Für eine Gebühr von zehn Euro wird das Gepäck von Hinterzarten zum Ziel am Belchen transportiert. Um 14.30 Uhr fährt ein Bus von Belchen-Multen zurück nach Hinterzarten (Gebühr 19 Euro).

Aktuelle Informationen im Internet: www.fernskiwanderweg.de