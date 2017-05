Regionalsport_Schwarzwald Rotter-Wechsel (fast) perfekt

Personalplanungen beim SV Triberg. Freude über EM-Titel von Kristijan Fris

Ringen, Bundesliga: Die Personalplanungen beim SV Triberg laufen auf Hochtouren. Allerdings hatte es der neue Triberger Trainer Kai Rotter in den vergangenen Wochen bei der Kader-Zusammenstellung nicht leicht. „Kai hatte schon drei mündliche Zusagen von Ringern, die dann wieder abgesprungen sind, weil sie bei einem anderen Verein das Doppelte oder gar Dreifache bekommen“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Mike Pfaff. Mittlerweile sei die neuformierte Mannschaft jedoch fast komplett. Durch die Erfahrungen der vergangenen Wochen ist Pfaff jedoch vorsichtig, was die Bestätigung von Neuzugängen betrifft.

Als perfekt gilt die Heimkehr von Eigengewächs Jan Rotter. Er gab zwar ebenfalls bislang „nur“ die mündliche Zusage. Mike Pfaff hat jedoch keinen Zweifel daran, dass sich der 26-Jährige daran halten wird. Jan Rotter machte seine Rückkehr zu seinem Heimatverein nach Studienende auch von einem Arbeitsplatz in der näheren Umgebung abhängig. „Es sieht sehr gut aus, dass ich eine Arbeitsstelle in der Region bekomme“, sagt der Triberger Spitzenringer. Somit dürfte wohl nichts mehr im Weg stehen, dass Jan Rotter auch in der Bundesliga wieder für seinen Heimatverein auf die Matte geht.

Mit großem Interesse verfolgen die Triberger in diesen Tagen die Europameisterschaften in Novi Sad. Dabei gab es bereits Grund zur Freude für den Verein, denn der Serbe Kristijan Fris gewann in seinem Heimatland die Goldmedaille in der 59 kg-Klasse. „Das ist super, dass wir jetzt einen aktuellen Europameister im Kader haben. Wenn man sieht, was andere Vereine den Ringern bieten, sind wir froh, dass wir die schriftliche Zusage von Kristijan schon frühzeitig hatten“, so Pfaff. Der Serbe war schon vergangene Saison in der 2. Liga für die Triberger erfolgreich im Einsatz (8 Siege in 9 Kämpfen) und soll auch in der Saison 2017 in der Bundesliga kräftig punkten.

Doch Fris ist nicht der einzige Starter bei der EM, bei dem die Triberger genau hinschauten. Dies galt auch für Oliver Hassler. Der Schopfheimer verpasste nur knapp die Bronzemedaille in der 98 kg-Klasse. Mike Pfaff bestätigte, dass die Triberger Interesse am Vize-Weltmeister von 2014 haben.

Oberliga Südbaden

Einen weiteren Neuzugang gibt es beim KSK Furtwangen. Nachdem Christian Rusu den KSV Vöhrenbach verlassen hat und künftig als Trainer der Furtwanger tätig ist, zieht es nun auch einen Spitzenringer der Vöhrenbacher zum Nachbarn. Der Rumäne Samuel Rosu ringt kommende Saison für den Oberligisten.