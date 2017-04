Regionalsport Schwarzwald "Rote Laterne muss weg"

Pascal Schiller, Trainer FC Gütenbach, tippt den 25. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – FC Triberg. „Mit dem 5:0-Sieg der Triberger am vergangenen Spieltag in Fischbach hatte ich nicht gerechnet, zumal Triberg gegen uns nicht so stark aufgetreten war. Jetzt ist die Elf bis auf einen Punkt an Rang zwei ran und wird diese Chance wahren wollen. Villingen hat eine gute Elf, aber Triberg siegt 3:1.“

SV Rietheim – NK Hajduk Villingen. „Rietheim ist heimstark, doch die Klasse von Hajduk sollte zu einem 2:1-Auswärtssieg reichen. Hajduk ist ein sehr starker Aufsteiger.“

FC Weilersbach – FC Gütenbach. „Wir werden versuchen, etwas Zählbares aus Weilersbach mitzunehmen. Wir haben uns damit abgefunden, dass es im Kampf um den Ligaerhalt nicht mehr reichen wird. Wir wollen aber noch die Rote Laterne abgeben und in die zweistelligen Punktezahlen.“

FV Marbach – VfB Villingen. „Wir hätten am Mittwoch sehr gern gegen Marbach gespielt, doch die Platzverhältnisse ließen leider kein Spiel zu. Marbach ist für mich schon jetzt ein würdiger Meister. Sie werden sich zu Hause keinen Ausrutscher leisten und gewinnen 4:0.“

FC Fischbach – FC Königsfeld II. „Bei Fischbach sitzt der Stachel der jüngsten 0:5-Heimpleite gegen Triberg sicherlich noch tief. Diesen Eindruck will die Elf sicherlich schnell wettmachen. Königsfeld ist unser Konkurrent im Kampf gegen die Rote Laterne. Unabhängig davon ist Fischbach einfach stärker und gewinnt 3:0.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Tannheim. „Buchenberg sollte mit 32 Punkten nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten. Tannheim ist davon noch ein Stück entfernt. Nach dem Erfolg in Unterkirnach traue ich den Tannheimern auch in Buchenberg zumindest einen Punkt zu und tippe 1:1.“

FC Kappel – Sportfreunde Neukirch. „Bei Kappel war es in dieser Saison ein ständiges Auf und Ab. Entsprechend schwer sind die Spiele dieser Mannschaft zu tippen. Etwas überrascht bin ich, dass sich Neukirch nicht von den Abstiegsplätzen löst. Mein Tipp: 2:0.“

FC Unterkirnach – FC Peterzell. „Ich bin gespannt, wie sich Unterkirnach nach dem Trainerwechsel schlägt. Peterzell spielt eine klasse Saison und sollte sich mit 3:1 Toren durchsetzen.“