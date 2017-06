Regionalsport schwarzwald Roman Löffler und Patrick Fischer haben Motorsport im Blut

Furtwanger Gras- und Sandbahnfahrer im Aufwind. Gespann fährt mit Eigenbau und strebt A-Lizenz an

Motorsport: Motorsportler müssen aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein. Enthusiasten, die bei Wind und Wetter auf den Pisten unterwegs sind und dabei weder sich noch das Material schonen. Mit den beiden Furtwangern Roman Löffler und Patrick Fischer greifen jetzt zwei Schwarzwälder Gras- und Sandbahnfahrer richtig an, um national und international aufzutrumpfen. Mit Platz drei bei der deutschen Meisterschaft in Berghaupten, südlich von Offenburg gelegen, feierte das Duo im vergangenen Jahr den ersten großen Erfolg, dem schon bald weitere folgen sollen.

Der Motorsport liegt dem 32-jährigen Löffler und dem vier Jahre jüngeren Fischer schon lange im Blut. Zwei Jahre versuchte sich Löffler als Beifahrer, bevor er Anfang 2016 selbst das Lenkrad in die Hand nahm und sich mit Patrick Fischer den neuen Beifahrer suchte. Inzwischen harmoniert das Duo schon sehr gut. "Grasbahnrennen hat seine eigene Faszination. Die Atmosphäre bei den Rennen ist unbeschreiblich und macht einen Riesenspaß", sagt Löffler, der lange in Eigenregie seine Karriere vorantrieb, bevor er sich mit seinem Partner dem MSC Berghaupten anschloss.

Die beiden Furtwanger fahren ein Gespann der Marke Eigenbau. Zusammen mit dem bekannten Furtwanger Oliver Wehrle, der selbst Rennen fuhr und sich zudem beim KSK Furtwangen im Ringen einen Namen machte, bauten Löffler und Fischer ihr Motorrad auf. Wehrle ist weiterhin als Ratgeber im Hintergrund dabei. Die Maschine bringt 80 PS bei 500 Kubikzentimetern und kann, je nach Strecke, bis zu 160 Stundenkilometer fahren. Die Aufgabenverteilung der Gespannfahrer ist dabei nahezu ausgeglichen. Der Fahrer achtet auf die Strecke, während der Beifahrer mit seiner Gewichtsverlagerung in den Kurven für die richtige Dynamik sorgt. Als ständige technische Tüftler sind die beiden Motorsportler eher neben der Stecke gefragt, wenn es gilt, die Maschine auf Höchstleistungen zu trimmen. Optisch ist der Sport in jedem Fall höchst attraktiv, wenn der Sand aufstaubt oder die Positionskämpfe alles von den Duos abverlangen.

Dank der Aufnahme beim MSC Berghaupten haben die beiden Bregtäler, die vorher als Hobbysportler unterwegs waren, den Sprung in den Lizenzbereich geschafft. Aktuell sind sie im Besitz der B-Lizenz. Läuft es sportlich weiter so gut wie zuletzt, ist ab 2018 der Aufstieg in die A-Lizenz möglich. Dafür sind Löffler/Fischer aktuell auf dem besten Weg, führen sie doch die süddeutsche Rangliste und Meisterschaft an. Richtig Punkte für einen möglichen Aufstieg kann das Duo noch in diesem Jahr bei der deutschen Meisterschaft sammeln, wenn sich die Furtwanger erstmals bei den nationalen Titelkämpfen bei den Profis messen dürfen.

Die Chance, selbst einmal als Profi auf den zuletzt immer weniger werdenden Grasbahnen, in Deutschland gibt es aktuell nur noch rund 40, zu fahren, ist für Löffler/Fischer noch weit weg. "Dazu brauchst du eine große Anzahl an Sponsoren. Wir haben einige, die uns mit Diesel oder Geld unterstützen. Den Großteil unserer Aufwendungen zahlen wir indes aus der eigenen Tasche", betont Löffler. Die Suche nach Sponsoren nimmt daher für die Furtwanger, die zwischen 16 und 18 Rennen im Jahr bestreiten, einen Großteil der eigenen Aktivitäten ein. "Wir bieten Sponsoren ein Geben und Nehmen an. Wir haben viele Möglichkeiten, die Sponsoren bei den Rennen aktiv zu präsentieren", fügt Löffler an. Kleidung und Motorrad, aber auch Werbebanner oder Aufkleber bieten sich an. Noch mussten die Furtwanger eine Einladung zu einem Rennen in den Niederlanden genau deswegen absagen, weil es die eigenen finanziellen Mittel nicht erlaubten. Dabei sind gerade im Grasbahnsport die internationalen Rennen das Salz in der Suppe, zumal diese auch öffentlich anders wahrgenommen werden.

Löffler und Fischer wissen um die harte Arbeit und Ausdauer, sich weiter nach oben zu kämpfen. Das eigene fahrerische Potenzial haben sie trotz der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten stetig verbessert. Schließlich soll der erste große Erfolg im vergangenen Jahr nicht der einzige bleiben. Roman Löffler und Patrick Fischer wollen weiter auftrumpfen. Die Bronzemedaille soll nur der Auftakt für weiteres Edelmetall darstellen.