donaueschingen/villingen Rockstroh will Titel verteidigen

Tennisturnier in Donaueschingen

Tennis: (jümü) Beim 3. McDonald’s SWB Open Ranglistenturnier in Donaueschingen will der letztjährige Sieger, Noah Rockstroh vom TC Markdorf, seinen Titel verteidigen. Die Nummer 128 der Deutschen Rangliste ist bei der hochkarätig besetzten Veranstaltung an eins gesetzt und bekommt es unter anderem mit Rodrigo Arus (TC Stockach), Sven König (TC Tübingen) und Nicolas Mayr (TC Mutterstadt) zu tun. Mit Stefan Hauser (TC BW Villingen) sowie den Lokalmatadoren Danijel Vujica, Marvin Vogt und Marvin Beerweiler (TC BW Donaueschingen) sind auch einige gute Spieler aus der Region am Start.

Bei den Damen führt die Nummer 29 in Deutschland, Natalie Pröse von der TGS Bieber Offenbach, die Setzliste an, gefolgt von der Nummer 109, Marina Shamayko vom TC GW Gondelsheim, Dorothea Saar vom Freiburger Tennisclub und Maike Nägele (TA Spfr. Schwendi). In den Kampf um den Turniersieg könnte auch Lisa Küng vom gastgebenden TC BW Donaueschingen eingreifen. Weitere Starterinnen aus der Region sind Franziska Putschbach (TC BW Villingen) sowie Hannah Baur und Yvonne Nutz vom TC BW Donaueschingen.

Nach der am Donnerstag gespielten Qualifikation, beginnt heute die Hauptrunde mit den Spielen um den Einzug ins Achtelfinale und Viertelfinale. Am Samstag sind außerdem die Mixed-Teams am Start. Am Sonntag geht es in den Endspielen um insgesamt 2500 Euro Preisgeld.