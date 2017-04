Regionalsport Schwarzwald Robin Brezina gibt Gas

Rennfahrer-Talent aus Dauchingen neu im Tourenwagensport. Debüt in Oschersleben

Autorennsport: (mg) Ein Talent auf der Überholspur: Nach zwei Jahren im Formelsport wechselt Robin Brezina in die Tourenwagenkategorie. Der 18-jährige Nachwuchsrennfahrer aus Dauchingen startet mit einem Audi R4 LMS in der TCR-Meisterschaft, die im Rahmen des ADAC Masters ausgefahren wird. Das erste Rennen der ADAC TCR-Germany Series findet an diesem Wochenende in Oschersleben statt.

Über den Kartsport führte der Weg in den Automobilrennsport. „Die Oma hat mir den Kartführerschein für die Hallenbahn in Rottweil bezahlt“, erinnert sich Robin Brezina an den Beginn seiner ersten Motorsporterfahrungen. Auch Vater Robert Brezina, ehemaliger Eishockey-Profi der Schwenninger Wild Wings, war bald vom Können und der Entschlossenheit seines Sohnes für den Motorsport überzeugt, spätestens, als dieser bei einem Kart-Trainingscamp für Youngster im bayrischen Ampfing allen 30 Teilnehmern auf und davon fuhr.

Für das Aust-Team wird nun Brezina in der TCR einen Audi RS 3 LMS pilotieren. Für die Mannschaft aus dem niedersächsischen Rietberg absolvierte er in Hockenheim und in Oschersleben bereits ausgiebige Testfahrten. Die Zeiten waren vielversprechend. Bei einem kürzlich absolvierten Gemeinschaftstest aller eingeschriebenen Teams in Oschersleben fuhr der Neuling in einer Session sogar die viertbeste Zeit im Feld von mehr als 30 Teilnehmern. „Ich bin selbst überrascht, wie schnell der Umstieg geklappt hat“, sagt Robin Brezina.

In der ADAC TCR-Series mit seinen sieben Rennen startet ein Rekordfeld von 40 Fahrzeugen in die neue Saison. Fahrer aus 13 Nationen und insgesamt verschiedene Hersteller sind in der deutschen TCR (Touring-Car-Racing) am Start. Mit Aust-Motorsport ist Robin Brezina von einem gut aufgestellten Team verpflichtet worden, das parallel im ADAC GT3-Masters, wo auch Sportwagen-Ass Daniel Keilwitz am Start ist, zwei Audi R8 LMS-Sportwagen einsetzt.