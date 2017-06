Regionalsport Schwarzwald Robin Brezina fährt in Top Ten

Rennfahrer aus Dauchingen gut platziert

Autorennsport: (mg) Eine glänzende Visitenkarte seines Talents gab Robin Brezina bei den Rennen der ADAC-TCR-Germany-Meisterschaft im österreichischen Spielberg ab. Der 18-jährige Dauchinger platzierte sich als bester Rookie mit dem Aust-Audi RS 3 LMS in den Top Ten. In Rennen zwei startete Brezina von der Pole Position.

Im steirischen Spielberg unweit von Graz wurde bei Backofentemperaturen nach dem Saisonauftakt im ostdeutschen Oschersleben der zweite Lauf der ADAC-TCR-Germany-Meisterschaft ausgetragen. Im Feld der 39, etwa 330 PS starken Spezial-Tourenwagen schlug sich Robin Brezina tapfer. Ohne weitere Testfahrten mit dem vom niedersächsischen Aust-Team präparierten und eingesetzten Auto fuhr der letztjährige F4-Fahrer auf seiner Lieblingsstrecke in der Qualifikation bereits auf einen tollen zehnten Platz im Mammutfeld. Brezina laborierte noch an einer hartnäckigen Sommergrippe, so dass er ob des guten Ergebnisses selbst überrascht war, wie zügig es mit seinem frontgetriebenen Turborenner vorangegangen war. In den beiden freien Trainingsessionen hatte sich Brezina noch auf den Plätzen 24 und 23 notieren lassen.

Im Rennpulverdampf wurde Brezinas „Silberpfeil“ in Rennen 1 einmal ins Off gekickt, so dass beim Schachbretttuch nach 20 Runden nur Platz 20 heraussprang. Nach der „Reversed Grid“-Regelung (umgedrehte Top Ten-Startaufstellung) durfte Brezina das zweite Rennen von der Pole Position starten. Während das ADAC GT-Masters mit Sieger Daniel Keilwitz mit fliegenden Starts (Indianapolisstart) in ihre Rennen ging, startenden die kleinen Tourenwagen mit stehenden Starts, wie sie auch bei den Formel 1-Grand Prix üblich sind. Mangels Testfahrten gelang Brezina das schwierige Spiel mit Kupplung und Gaspedal nur suboptimal, so dass er schnell einige Plätze einbüßte. Zwei Safteycar-Phasen nach Rennunfällen bremsten das Rennen auf 18 Runden ein, das Brezina nach harten Auseinandersetzungen auf dem feinen zehnten Platz beendete.

In beiden Rennen klassierte sich Robin Brezina als bester Neueinsteiger, was in dieser Kategorie mittlerweile erste Ambitionen auf den Rookie-Titel aufkommen lässt. Sieger in beiden Läufen wurde der Brite John Files mit dem Target-Honda Civic, dem aktuellen Überauto der TCR-Meisterschaft.