Regionalsport Schwarzwald Rietheim klarer Derby-Sieger

Erster Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. VfB Villingen verliert deutlich

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Triberg – Spfr. Neukirch 3:1 (0:0). Nach flotten und ausgeglichenen, aber torlosen ersten 45 Minuten der neuen Saison brachte Jerome Boeken den FC Triberg mit einem Doppelpack verdient in Führung. Danach steigerten sich die Gäste und stellten durch einen Abstauber von Robin Schwörer den Anschluss her. Neukirch drängte auf den Ausgleich und wurde in der Schlussphase klassisch ausgekontert. Tore: 1:0 (51.) Boeken, 2:0 (62.) Boeken, 2:1 (72.) Schwörer, 3:1 (86.) Marius Scherzinger. ZS: 160. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

FC Schonach II – DJK Villingen II 1:2 (1:1). Aufsteiger Schonach erwischte einen Start nach Maß: Luca Timm verwandelte nach sechs Minuten einen Freistoß zum 1:0. In der Folge wurde die DJK-Reserve immer stärker und verdiente sich den Ausgleich durch Jonathan Giusa. Einen langen Ball verwertete Patrick Haas kurz nach Wiederbeginn zum 1:2. Der Gastgeber drängte am Ende vergeblich auf den Ausgleich. Tore: 1:0 (6.) Timm, 1:1 (30.) Giusa, 1:2 (51.) Haas. ZS: 50. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

SG Buchenberg/Neuhausen – SV Nußbach 3:3 (2:1). In einem munteren Schlagabtausch war die SG zunächst besser. Dank zweier Tore von Daniel Jäckle gingen die Gastgeber mit einem 2:1 in die Pause. Nach Wiederbeginn drehten Kim Hör und Steffen Schneider mit seinem zweiten Tor die Partie. Mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke rettete Sandro Dalfovo der SG spät einen Punkt. Tore: 1:0 (12.) Jäckle, 1:1 (31.) Schneider, 2:1 (35.) Jäckle (FE), 2:2 (61.) Hör, 2:3 (76.) Schneider, 3:3 (88.) Dalfovo. ZS: 150. SR: Enis Morat (Schwenningen).

FC Weilersbach – FC Kappel 1:1 (1:0). Ein schwaches Spiel hatte wenige Torraumszenen zu bieten. Simon Neininger brachte den FCW per Kopf zunächst in Front. Kappel zeigte sich insgesamt bissiger und kam in der Schlussphase zum verdienten Ausgleich durch Marius Süß, der einen Konter abschloss. Tore: 1:0 (26.) Neininger, 1:1 (79.) Süß. ZS: 90. SR: Horst Kienzler (Bräunlingen).

SV Rietheim – VfB Villingen 4:0 (2:0). Rietheim dominierte von Beginn an. Matthias Schuhmacher per Elfmeter sowie Markus Neumann sorgten für eine 2:0-Pausenführung. In Hälfte zwei verwaltete der SVR und erhöhte durch einzelne Nadelstiche auf 4:0. Der VfB enttäuschte offensiv. Tore: 1:0 (13.) Schuhmacher (FE), 2:0 (42.) Neumann, 3:0 (53.) Manuel Geiger, 4:0 (69.) Nico Verdugo. ZS: 150. SR: Ernst Demattio (Vöhrenbach).

FC Schönwald – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:3 (1:1). Die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach war die effizientere Mannschaft, während Schönwald beste Chancen vergab. Die Gäste-Führung erzielte Thomas Moser per Konter. Ein Sonntagsschuss von Turgut Temizkan sowie ein Eigentor der Heimelf brachten am Ende den verdienten 3:1-Auswärtssieg. Tore: 0:1 (37.) Temizkan, 1:1 (38.) Moser, 1:2 (55.) ET, 1:3 (81.) Temizkan. ZS: 250. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).