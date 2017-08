Regionalsport Schwarzwald Rielasingen eine Nummer zu groß

FC Neustadt scheitert in der im südbadischen Pokal am Ligakonkurrenten.

Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde: FC Neustadt – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:4 (0:1). (bs/daz) Nichts wurde es am Dienstagabend für den FC Neustadt mit dem erhofften Einzug ins Achtelfinale. Zu eindeutig bestimmte der Pokalverteidiger und Verbandsliga-Konkurrent aus Rielasingen über 90 Minuten die Partie und hätte das Spiel auch schon in den ersten 45 Minuten deutlicher für sich entscheiden können.

"Es war ein verdienter Sieg der Gäste, doch das Ergebnis trübt den Gesamteindruck. Wir haben bis zum 0:3 kein Tor aus dem Spiel heraus kassiert und hatten auch eine kleine Drangphase. Wir haben über weite Strecken gut organisiert gespielt und die Partie lange offen gehalten", bilanzierte Neustadts Trainer Benjamin Gallmann das Spiel.

Schon nach wenigen Sekunden hatten die Gastgeber Glück. Schlussmann Kiefer war bereits ausgespielt und Weerakkody rettete kurz vor der Linie. Auch danach machten die Gäste Druck. Neustadt kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Vor allem über die Außenbahnen bauten die Gäste ein variables Spiel auf. Stark (19.) hatte das 0:1 auf dem Kopf, doch der Ball sprang an seine Hand und der Schiedsrichter gab den Treffer nicht. Sieben Minuten später war es dann doch um die Neustädter geschehen. Berger vollendete nach einem Eckball zum 0:1. Nur Samma kam einmal in eine gute Schussposition, doch Gästetorhüter Klose parierte. Rielasingen geriet nie ernsthaft in Gefahr. Sekunden vor dem Pausenpfiff wurde der Neustädter Maier von hinten umgelegt und musste schwerer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. "Offenbar hat er sich die Schulter ausgekugelt und wird nun fünf bis sieben Wochen fehlen, wenn er nicht operiert werden muss", befürchtet Gallmann.

Die ersten 15 Minuten nach der Pause war die beste Zeit der Gastgeber. Vor allem der sehr agile Schubnell (46./49.) brachte sich zweimal in gute Schussposition, hatte aber kein Abschlussglück. Auch der für Maier eingewechselte Gutscher schoss aus guter Position über den Kasten. Als Lekavski in Minute 77 einen berechtigten Foulelfmeter zum 0:2 verwandelte, war bei Neustadt der Widerstand gebrochen. Zwar steckte die Elf nicht auf, doch nur Sekunden später fiel durch den gleichen Spieler das 0:3. Rielasingen ließ weiterhin den Ball schön laufen und Stark legte noch den vierten Treffer nach. Gallmann: "Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. Wir haben uns achtbar verkauft."

Tore: 0:1 (26.) Berger, 0:2 (77./FE) Lekavski, 0:3 (78.) Lekavski, 0:4 (83.) Stark; SR: Nübling; ZS: 250.