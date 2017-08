FC Furtwangen spielt im Landesliga-Derby am heutigen Freitagabend gegen die DJK Villingen

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – DJK Villingen (Freitag, 19.30 Uhr). (daz) Nach drei Spielen wartet der Gastgeber noch auf den ersten Punkt. Die Villinger bejubelten am vergangenen Samstag ihren ersten Saisonsieg. Für beide ist es eine richtungweisende Partie. Furtwangen will sich vom Tabellenende verabschieden, Villingen im Mittelfeld der Liga Fuß fassen. Im bisher letzten Aufeinandertreffen beider Teams siegten die Villinger am 1. April im Bregstadion mit 3:1 Toren.

„Das Spiel vom April spielt für uns absolut keine Rolle mehr. Der Blick geht ausschließlich nach vorne“, sagt Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß. Es gebe im Vorfeld auch keine Parallelen. Ihm ist aber auch klar, „dass gut Fußball spielen uns jetzt auch nicht mehr reicht. Wir brauchen Ergebnisse und möglichst drei Punkte“. Um seine Elf optimal einzustellen, hat sich Knackmuß die Villinger am vergangenen Samstag angeschaut. „Ich habe einige Ansatzpunkte gesehen, mit denen wir sie in Bedrängnis bringen können.“

Verzichten muss Furtwangen auf Marcel Ambs, der in Schonach die Ampelkarte sah. Jens Fichter ist noch im Urlaub. Wieder dabei sind Patrick Staudt und Steffen Holzapfel, die beide sehr gut trainiert hätten und demzufolge mehr als nur Alternativen sind. Vor allem offensiv werden sich die Bregtäler steigern müssen, stehen doch bisher nur zwei Treffer auf der Habenseite. „Wir haben zuletzt viele Chancen liegen gelassen. Da gilt es, kaltschnäuziger abzuschließen. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft und werden auch nicht gedrückt beginnen. Unser Ziel sind drei Punkte. So werden wir auftreten“, kündigt Knackmuß an.

Villingens Trainer Ralf Hellmer weiß aus mehreren Spielen in Furtwangen, „dass es dort immer schwer ist zu punkten“. Die aktuelle Situation mit den null Punkten der Furtwanger machen es noch schwerer. „Furtwangen wird alles unternehmen, um die Null zu tilgen. Wir müssen uns dieser Situation anpassen.“ Dass die Partie auf Kunstrasen ausgetragen wird, sollte für die DJK kein Nachteil sein. „Unser DJK-Rasenplatz war bis Donnerstag gesperrt. Wir haben die ganze Vorbereitung auf Kunstrasen absolviert“, erläutert Hellmer. Der Villinger Coach glaubt an eine gute Einstellung seiner Elf, die nach dem jüngsten Erfolg gegen den SC Konstanz motiviert auftreten wird. „Wir sollten nicht übermütig werden, doch andererseits fahren wir nach Furtwangen, um dort zu gewinnen“, so Hellmer.

Auf die Erfolgself vom vergangenen Samstag kann der DJK-Trainer nicht bauen. Lukas Hug hat sich für einige Wochen ins Ausland verabschiedet und Heiko Reich musste aus beruflichen Gründen den Freitagabendtermin absagen. „Wir müssen umbauen, sind aber darauf vorbereitet. Wir haben schon im Training einiges probiert und werden mit einer Strategie auftreten, die uns ein Erfolgserlebnis ermöglichen soll“, ergänzt Hellmer.