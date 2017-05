Regionalsport Schwarzwald Reiner Scheu: Wir sind sehr zufrieden mit Platz acht

Trainer des Verbandsligisten FC Bad Dürrheims zieht Saisonbilanz. Fußballlehrer hofft auf sieben bis acht Neuzugänge

Fußball-Verbandsliga: Ende gut, alles gut: Auf diesen Nenner lässt sich beim FC Bad Dürrheim die zurückliegende Verbandsliga-Saison bringen. Obwohl die Mannschaft über Monate hinweg mit personellen Problemen zu kämpfen hatte, sprang am Ende Rang acht heraus. Ein respektables Ergebnis. „Aufgrund der Vielzahl an Mannschaften, zu Beginn waren es 19, war das für alle eine schwierige Saison. Für uns war es eine erfolgreiche Runde, denn Platz acht hatte bei uns keiner wartet“, sagt Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Hätten die Kurstädter beim letzten Auswärtsspiel in Kehl gepunktet, wären sie sogar als Siebter aus der Saison gegangen. Aber das hätte nur statistischen Wert gehabt, zumal auch Platz acht zur direkten Qualifikation für den Südbadischen Vereinspokal reicht.

Auf den Lorbeeren können sich die Verantwortlichen allerdings nicht ausruhen, denn die Mannschaft der kommenden Saison wird nicht mehr das gleiche Gesicht haben. „Wir stehen vor einem personellen Umbruch“, weiß Scheu. Christian Braun, Yannik Bartmann, Zvonimir Fantov und Mario Giesler stehen bereits als Abgänge fest. Hinter Dominik Almeida steht noch ein Fragezeichen. Sollte er bleiben, würde er aufgrund seiner Schichtarbeitszeiten jede zweite Woche im Training fehlen. Damit hätte Scheu ein ernsthaftes Problem. „Gerade Almeida ist ein Spieler, der regelmäßiges Training braucht“, sagt der Fußballlehrer.

Das größte Manko in der Spielzeit 16/17 war für Scheu der kleine Kader. „In der Rückrunde hatten wir größte Schwierigkeiten, überhaupt ein konkurrenzfähiges Team auf den Platz zu schicken.“ Das soll sich nicht mehr wiederholen. Scheu: „Wir brauchen wieder eine Mannschaft, in der die Qualität und Quantität stimmt. Ich denke an sieben bis acht Neuzugänge.“

Allerdings ist es nicht ganz einfach, Verbandsligaspieler in die Kurstadt zu locken. Scheu weiß auch, warum: „Unsere finanziellen Mittel sind sehr begrenzt. Und viele Fußballer schauen heutzutage vor allem auf das Geld.“ Auch deshalb hat Alexander Thumer, Vizechef des FC Bad Dürrheim, derzeit alle Hände voll zu tun, um den Kader wie gewünscht aufzustocken. Mit einigen Spielern sind sich die Kurstädter offensichtlich bereits einig. Konkrete Namen werden allerdings noch nicht genannt, da die betreffenden Kandidaten erst noch ihre aktuellen Vereine informieren wollen.

Einer dieser Neuzugänge ist nach SÜDKURIER-Informationen Selim Altinsoy. Der 30-jährige Stürmer kommt vom SV Deckenpfronn aus der Bezirksliga Böblingen/Calw. Altinsoy stammt aus Leonberg, wohnt derzeit als Polizei-Student in Schwenningen und ist ein erfahrener Spieler. Er war schon bei der SGV Freiberg, beim FV Ravensburg, FC Gärtringen und bei den Stuttgarter Kickers II am Ball. Dem Vernehmen nach sollen auch der FC 08 Villingen und FC Neustadt Interesse an dem Angreifer gezeigt haben.

In der kommenden Verbandsliga-Saison gehen 18 Mannschaften an den Start, ein Team weniger als in der Runde 16/17. Doch auch diese Zahl flößt Scheu gehörigen Respekt ein. „Das wird bestimmt wieder eine ähnlich kraftraubende Angelegenheit.“ Vorerst aber ruht der Ball in Bad Dürrheim für sechs Wochen, ehe der Trainer seine neue Mannschaft wieder zur ersten Übungseinheit bittet.