Regionalsport Schwarzwald Regina Kumbartzki siegt souverän

Kegel-Landesmeisterschaft für Senioren und Seniorinnen. Neun Fahrkarten für Deutsche Meisterschaft vergeben

Sportkegeln: (gb) Für die Landesmeisterschaften die Seniorinnen und Senioren des Sportkegler-und Bowlingverbandes Südbaden (SKVS) hatten sich die 93 Teilnehmer bei den Bezirksmeisterschaften für den Vorlauf qualifiziert. Im Endlauf kämpften die jeweils besten zwölf Kegler auf den Bahnanlagen in Trossingen und Oberbränd um die Titel. Am erfolgreichsten waren mit jeweils zwei Goldmedaillen der KSV Freiburg und KV Schwarzwald. Die Deutschen Meisterschaften finden am 17./18. Juni in Freiburg (Mannschaften) und vom 23. bis 25. Juni in Öhringen (Einzelwettbewerb) statt. Ergebnisse:

Senioren A: Hermann Vollmer reist zur Deutschen Meisterschaft. Das beste Einzelergebnis spielte Michael Schmidt im Vorlauf mit 613 Kegeln. Im Gesamtergebnis konnte es nicht spannender zugehen, denn der Meister, Michael Schmidt, hatte gerade im direkten Vergleich einen Kegel mehr als Hermann Vollmer. 1. Michael Schmidt MG 1172, 2. Hermann Vollmer OG 1171, 3. Frank Driller KSV FR 1158, 4. Gerhard Schöner UH 1147, 5. Günter Baumann HS 1122, 6. Wolfgang Schemel OG 1121.

Seniorinnen A: Die beiden Erstplatzierten werden den SKVS bei der Deutschen Meisterschaft vertreten. Patricia Weber spielte mit 562 Kegeln das beste Einzelergebnis. 1. Patricia Weber KSV FR 1090, 2. Christiane Schmidt KSV FR 1077, 3. Astrid Teufel OG 1066, 4. Ulrike Riester S 1064, 5. Cornelia Haas OG 1057, 6. Gabriele Gerber WK 1056.

Senioren B: Bei den Senioren B war es ein Herzschlagfinale. Arnold Kaltenbach hatte einen Vorsprung mit drei Kegeln vor Murko. Zu den „Deutschen“ fährt Kaltenbach als einziger in dieser Klasse. 1. Arnold Kaltenbach S 1111, 2. Anton Murko SuU, 3. Bernhard Jung OG 1105, 4. Klaus Heidebrecht O 1102, 5. Udo Heuberger O 1099, 6. Hartmut Zillmer OG 1082.

Seniorinnen B: Die beiden Erstplatzierten vertreten den SKVS bei den Deutschen, Sonja Falk spielte mit 549 das beste Einzelergebnis. 1. Sonja Falk KSV FR 1053, 2. Daniela Müller KSV FR 1038, 3. Karin Cosic HS 1034, 4. Marianne Kucera UK 1004, 5. Elfriede Gmeiner 999, 6. Roswitha Sarstedt SuU 995.

Senioren C: Die drei Erstplatzierten lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Toni Herbst wird den SKVS bei der „Deutschen“ vertreten. Mit 559 spielte er das beste Einzelergebnis im Endlauf. 1. Ivan Stuparic ESV FR 1086, 2. Toni Herbst KSV FR 1084, 3. Svetko Radovic KSV 1080, 4. Hermann Moser S 1049, 5.Gerhard Feuchter RW 1084.

Seniorinnen C: Die mehrfache Deutsche Meisterin Regina Kumbartzki vom KV Schwarzwald siegte souverän mit 42 Kegeln Vorsprung. Mit 526 Kegeln war sie einmal mehr die dominierende Keglerin in den beiden Läufen. Regina Kumbartzki wird den SKVS an der Deutschen Meisterschaft vertreten. 1. Regina Kumbartzki S 1032, 2. Ingeborg Schindler ESV FR 990, 3. Anne-Lore Straub OG 979, 4. Gudrun Neudeck KSV FR 807.

Neun DM-Tickets

Neun Sportkegler aus Südbaden haben sich für die Deutschen Meisterschaften in Öhringen (23. bis 25. Juni) im Einzelwettbewerb der Senioren und Seniorinnen qualifiziert.

Seniorinnen C: Regina Kumbartzki vom KV Schwarzwald. Senioren C: Toni Herbst KSV Freiburg. Seniorinnen B: Sonja Falk und Daniela Müller vom KSV Freiburg sowie Roswitha Sarstedt vom KV Singen. Senioren B: Arnold Kaltenbach vom KV Schwarzwald. Seniorinnen A: Patricia Weber und Christiane Schmidt vom KSV Freiburg. Senioren A: Hermann Vollmer vom KV Offenburg.