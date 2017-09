regionalsport schwarzwald Rassiges Spitzenspiel

Löffingen unterliegt Spvgg. F.A.L. mit 1:2 Toren. Offener Schlagabtausch über 90 Minuten

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SpVgg F.A.L. 1:2 (1:2). (wm) Das Spitzenspiel hielt, was es im Vorfeld versprach. Frickingen siegte dank der besseren Offensivqualität verdient.

Die Partie begann ohne größere Abtastphase. Hoheisel (3.) scheiterte am Gästetorhüter Hummel und nach Flanke von Weißenberger (9.) verpassten Schuler und Beha knapp. Im Gegenzug markierte Mark Burgenmeister die Gästeführung. Nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld marschierte er durch die Löffinger Abwehr und vollendete mit trockenem Schuss zum 0:1. Postwendend folgte die Antwort der Löffinger. Nach Flanke von Beha war Schuler zur Stelle und drückte zum Ausgleich ein. Löffingen zeigte nun gute Aktionen. Weißenberger (21.) wurde nach Pass von Bürer im Strafraum unsanft abgeblockt. Drei Minuten später hatte Hirschbolz die nächste Möglichkeit. Wieder nur eine Minute später sauste ein Schuss von Schuler am Pfosten vorbei. Dann verpasste Schuler eine Flanke von Beha um Haaresbreite. Auf der anderen Seite lenkte Osek einen Schuss von M. Burgenmeister nach Zuspiel von Sebastiani um den Pfosten. Kurz vor der Pause nutzte Burgenmeister ein zu lässiges Zuspiel in der Löffinger Abwehr und ließ Osek beim 1:2 keine Chance. Im Gegenzug scheiterte Beha mit einem Kopfball an Hummel.

In Abschnitt zwei schoss Weißenberger (46.) am Pfosten vorbei. Die Gäste erhöhten nochmals ihre Schlagzahl. Löffingen geriet zunehmend unter Druck. Burgenmeister (55./62.) traf Latte und Pfosten. Hoheisel scheiterte an Hummel. Es folgte nun ein spannender Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Osek (76.) lenkte einen Distanzschuss von Strüver gerade noch über die Latte. Für Löffingen vergaben Schuler und Hoheisel (80.). Dann rettete Osek (87.) gegen Mark nach einem Konter und fast mit dem Schlusspfiff scheiterte Beha mit einem Kopfball an Hummel. Tore: 0:1 (12.) M. Burgenmeister, 1:1 (13.) Schuler, 1:2 (44.) M. Burgenmeister, ZS: 100: SR: Schmid (Fischerbach).

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, D. Fuß,, Weißenberger (77. Maingardt), Hirschbolz, Beha, Schuler, Kopp, (85. Isele), Messmer, Hoheisel, Bürer.