Regionalsport Schwarzwald Ralf Hellmer: "Es ist noch immer kaum zu glauben"

DJK Villingen feiert bis in den frühen Morgen den Landesliga-Klassenerhalt. Trainer Ralf Hellmer Vater des Erfolges

Fußball-Landesliga: Wirkliche Wunder gibt es im Fußball eher selten. Was die DJK Villingen in den vergangenen Monaten geleistet hat, verdient durchaus diese Bezeichnung. Mit neun Punkten und als ein sicherer Abstiegskandidat gingen die Villinger im Kalenderjahr 2017 in die Punktspiele. Was folgte, waren 13 Partien, in denen die Mannschaft 30 von 39 möglichen Zählern holte und am Samstag den lange Zeit schier unmöglichen Klassenerhalt perfekt machte. „Auch 48 Stunden später lässt sich das kaum realisieren oder greifen. Ich kann es noch immer kaum glauben. Der Dank gilt der ganzen Mannschaft, meinen Mitarbeitern aus dem Trainerstab und dem gesamten Team hinter der Mannschaft“, sagt Trainer Ralf Hellmer.

Im Oktober war Hellmer zur DJK gekommen, nachdem er dank einer Ausstiegsklausel den Bezirksligisten SV Überauchen verlassen hatte. Der Trainer übernahm eine völlig verunsicherte Landesliga-Mannschaft, die noch zwölf Monate zuvor die Saison auf Rang vier abgeschlossen hatte. Wirklich greifbare Gründe für den Absturz gab es kaum. Allein die Zahlen sprachen gegen die Elf. „Ich habe damals in Gesichter geblickt, in denen lauter Fragezeichen standen“, erinnert sich Hellmer. Kein Wunder, denn zunächst war seine Mission nicht von Erfolg gekrönt. Die Spiele ohne Siege setzten sich fort und nahezu alles deutete darauf hin, dass die DJK nach drei Spielzeiten in der Landesliga wieder in die Bezirksliga abstürzt.

Dass es letztlich nicht dazu kam, hat für Hellmer in erster Linie zwei Gründe. „Meine Spielidee hat immer besser gegriffen und die Jungs haben im Training toll mitgezogen. Mit den Erfolgen kehrte das Selbstvertrauen zurück.“ Die neue Spielidee, eine bessere Spieleröffnung mit flachen und vertikalen Bällen sowie einer Balance aus Ruhe und Aggressivität in den Aktionen, war es schließlich, die zum Erfolg führte. Mit Ausnahme der Partie in Radolfzell, die im März mit 0:5 verloren ging, punktete die DJK an jedem Spieltag. Dabei war es bis auf zwei Ausnahmen die gleiche Mannschaft wie in der Vorrunde. Lediglich Hermann Takuete kam neu hinzu und Michael Förnbacher von einer langen Verletzungspause zurück. Die Elf kam in einen Lauf, der nicht mehr aufzuhalten war, an jedem Spieltag einen Gang höher geschaltet wurde und am Samstag seine Krönung fand. Für Hellmer hat dieser Klassenerhalt den Stellenwert einer Meisterschaft. Klar, dass der Erfolg bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert wurde.

Hellmer schreibt den Klassenerhalt nicht nur seinen ausgeklügelten Trainingsmethoden zu. Auch der scheidende Co-Trainer Jan Hirsch habe immer Ideen eingebracht, um neue Impulse auszusenden. Ein einschneidender Meilenstein sei der 3:1-Erfolg am 1. April in Furtwangen gewesen. Es folgten weitere Siege, die zunächst nicht denkbar erschienen. Plötzlich hatten die Villinger am letzten Spieltag alle Chancen selbst in der Hand. Ein Vorteil, der mit dem 1:0-Sieg gegen den FC 08 Villingen II genutzt wurde, obwohl die Mannschaft erstmals in dieser Saison plötzlich etwas zu verlieren hatte.

Noch am Montag durften Spieler, Trainer und Verantwortliche viele Glückwünsche entgegennehmen. Es ist die Zeit, den Erfolg mit der unglaublichen Aufholjagd zu genießen. Hellmer indes blickt schon wieder voraus. Es gilt eine neue Saison vorzubereiten, eine Saison, in der es derartige Zittereinlagen nicht wieder geben soll. Neben Hirsch haben sich auch die Spieler Tolga Selcuk (Laufbahnende), Nico Schreiner (SV Obereschach) und Aaron Bettecken (Studium Freiburg) abgemeldet. Als einziger Zugang steht bisher Simon Förnbacher (SV Zimmern, A-Jugend) fest. Hellmer möchte die Reihen nicht nur mit externen Spielern auffüllen. Sein Blick richtet sich auch in die eigene zweite Mannschaft und zu den A-Junioren. Diesen Jungs ab Anfang Juli wieder die Spielidee des Trainers zu vermitteln, wird seine nächste Aufgabe sein. Ein weiteres Fußballwunder wird es da kaum geben. Muss es auch nicht. Das jetzige wird rund um den Friedengrund und im DJK-Heim sicherlich noch lange ein ganz großes Thema sein.