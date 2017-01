Eishockey Rabenschwarzer Tag für die Wild Wings

Schwenningen kassiert nach einer enttäuschenden Leistung gegen die Augsburger Panther eine 1:6-Heimklatsche

Nach den Erfolgen am Dienstag gegen Iserlohn (2:1) und am Freitag in Wolfsburg (5:2) wollten die Wild Wings gegen die Augsburger Panther die Woche mit dem dritten Sieg krönen. Doch es kam völlig anders. Die Schwenninger erwischten einen rabenschwarzen Tag und kassierten eine 1:6-Klatsche. Die 3411 Zuschauer in der Helios-Arena sahen eines, wenn nicht sogar das bislang schlechteste Heimspiel der Wild Wings in dieser Saison.

Im ersten Drittel boten sich beide Teams noch eine Partie auf Augenhöhe. Die erste Chance hatten dabei die Schwenninger in der 7. Minute. Marc El-Sayed scheiterte aber an Augsburgs Schlussmann Jonathan Boutin. Nur rund zwei Minuten später wäre der Puck fast zum ersten Mal im Gehäuse der Wild Wings gelandet. Doch mit einer super Parade verhinderte Torhüter Marco Wölfl gegen Mark Cundari das 0:1. Die Panther hatten in den Folgeminuten die besseren Möglichkeiten. Und eine davon nutzten sie kurz vor Drittelende zum 0:1. Aus dem Gewühl heraus traf Benjamin Hanowski zur Führung für die Gäste aus der Fuggerstadt.

Die Wild Wings zeigten in den vergangenen Tagen, dass sie Rückstände gut wegstecken können. Auch bei den Siegen gegen Iserlohn und Wolfsburg führte der Gegner mit 1:0. Doch kaum hatte das zweite Drittel begonnen, gab es die nächste kalte Dusche. Gerade mal 17 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Puck erneut im Netz. Augsburg Justin Shuggs zog nahe der blauen Linie ab und sein Teamkollege Trevor Parkes fälschte den Puck entscheidend ab – 0:2. Es kam noch bitterer für Schwenningen. In Minute 25 erhöhte David Stieler auf 0:3. Wie schon beim ersten Gegentreffer gab die Defensive der Wild Wings dabei kein gutes Bild ab.

Die Augsburger ließen nicht locker. In der 30. Minute erhöhte Hanowski mit seinem zweiten Treffer auf 4:0. Die Hoffnung auf den dritten Schwenninger Sieg in Folge sank in Richtung Nullpunkt. Zu allem Unheil gab es kurz darauf noch eine Strafe, da die Wild Wings einen Spieler zu viel auf dem Eis hatten. Nun wurde es richtig bitter: In Überzahl traf Andrew Leblanc zum 0:5 (35.).

Nach diesem Gegentreffer nahm Wild-Wings-Trainer Pat Cortina Torhüter Wölfl vom Eis. Dustin Strahlmeier, der die vorherigen zwei Partien grippegeschwächt pausieren musste, stand fortan zwischen den Pfosten. Cortina hätte wohl am liebsten die gesamte Defensive ausgewechselt. Verteidiger Benedikt Brückner meinte nach dem zweiten Drittel: „Wir haben Marco Wölfl einige Male allein gelassen.“

Im Schlussdrittel setzten die Panther noch einen drauf. Leblanc traf in der 44. Minute zum 0:6. Immerhin gelang den Wild Wings nach einigen Torchancen in der 55. Minute durch Andrée Hult noch der Ehrentreffer zum 1:6. „Das war ein ganz bitteres Spiel für uns“, sagte Wild-Wings-Kapitän Simon Danner nach der Heimpleite.