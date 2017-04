Regionalsport Schwarzwald RSC Donaueschingen: Eine Saison ohne große Ambitionen

Neun Fahrer bilden das Team. Björn Dölker Neuzugang aus Villingen

Radsport: Viele Radrennfahrer nutzten in den vergangenen Jahren ein Engagement beim Radsportclub (RSC) Donaueschingen als Sprungbrett für die Bundesliga oder finanziell besser ausgestattete Vereine. Als nach der vergangenen Saison sich wieder der Großteil der Fahrer verabschiedete, wollten die Donaueschinger eine einjährige Pause einlegen. Daraus wurde nichts, denn schnell gab es Anfragen von neuen Fahrern, die das RSC-Trikot tragen wollen. Somit starten die Donaueschinger auch in dieser Saison wieder mit einer Mannschaft, die sich vor allem bei den hochkarätigen Rennen in Baden-Württemberg präsentieren wird.

„Die Anfragen haben uns etwas überrascht. Dennoch befinden wir uns in einem Übergangsjahr. Erst 2018 werden wir wieder richtig angreifen“, sagt der sportliche Leiter Bruno Wischnewski. Neun Fahrer bilden aktuell die neue Rennmannschaft und das Team RSC Donaueschingen. Da bis zu 14 Fahrer gemeldet werden können, sind noch fünf Plätze frei.

Neu im Team sind Björn Dölker (bisher RC Villingen), Stefan Menia (FKU Friedrichshafen) sowie Manuel Henninger (RV Empfingen). Dazu kommen die Rückkehrer Benjamin Premiati und Denis Borjakin, die zuletzt auch für den RSC, jedoch nicht für das Team RSC fuhren. Verblieben sind Daniel und Jan Fahl, Sascha de Poel und Denis Renner. Mit dem Österreicher Menia, der in Klengen wohnt, haben die Donaueschinger erstmals einen Ausländer im Team. Neben Wischnewski als Betreuer und sportlicher Leiter gehört auch Team-Chef Karl Zimmerer zum Stab.

Björn Dölker sagte bei der Mannschaftsvorstellung zu seinem Wechsel: „Ich wollte unbedingt einmal im LBS-Cup starten. Hier sind die stärksten Amateure am Start. Die Donaueschinger bieten mir die Chance dazu.“ Dölker ist im Team neben de Poel der zweite Fahrer, der vom RC Villingen auf die Baar wechselte. Menia gewann im vergangenen Jahr die C-Konkurrenz beim Volvo-Cup in Schwenningen.

In den vergangenen Jahren sorgten die Donaueschinger vor allem beim LBS-Cup, der wichtigsten Rennserie in Baden-Württemberg, mit Rang zwei hinter den Racing Students für Furore. „Eine ähnliche Platzierung ist in der Saison außer Reichweite, aber 2018 wieder ein heißes Thema. Wir wollen in dieser Saison einige Favoriten ärgern und Podestplätze erzielen“, ergänzt Wischnewski. Über Ostern stehen die ersten zwei Etappen der Rennserie in Schönaich und Singen auf dem Programm. Auch den Intersuhl-Cup sowie den V+R-Cup werden die Donaueschinger fahren. Dazu kommen Rennen in der Region wie in Villingen oder Schwenningen. Ein Höhepunkt ist am 3. September das eigene Rennen im Donaueschinger Kasernengelände. Einen festen Teamkapitän gibt es aktuell nicht. Vielmehr wird es bei den Rennen unterschiedliche Strategien geben, um die stärksten Fahrer in beste Positionen zu bringen.